Ranný brífing: Kažimír chce zostať guvernérom, Zsuzsová je už odsúdená

13. okt 2021 o 23:32 Iveta Straňáková

Guvernér Národnej banky Slovenska Peter Kažimír obvinenie z podplácania odmieta a podáva proti nemu sťažnosť. Mal byť kuriérom a doniesť 50-tisíc eur Františkovi Imreczemu, ešte keď bol ministrom financií za Smer. Peter Kažimír odišiel z politiky v júni 2019 na vysokú a váženú funkciu guvernéra Národnej banky Slovenska.

Je prakticky neodvolateľný, no rastie tlak, aby po obvinení sám odišiel. Viac o tejto téme sa dozviete v podcaste Dobré ráno.

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Boja sa hygienici čiernej farby? Prečo niektoré okresy už mali byť čierne, a nie sú

Zsuzsová bude mať vo väzení najprísnejší režim. Čo ju čaká?

Kažimír patrí k prominentným obvineným, jeho stíhanie sprevádzajú tajnosti

Radšej volia samovraždu. Seriál Squid Game ukázal realitu zadlžených Kórejčanov

Buday nadchol prezidenta. Slovensko má druhého bojovníka v UFC

Skutočná cena palmového oleja? Tajné nahrávky odhalili korupciu

Boja sa hygienici čiernej farby? Prečo niektoré okresy už mali byť čierne, a nie sú

Niektoré okresy na severe Slovenska majú veľa nakazených a málo zaočkovaných, napriek tomu ich hygienici nepreradili do čiernej farby. (zdroj: TASR/AP)

Stropkov, Svidník, Bardejov, Stará Ľubovňa či Čadca. Všetky tieto okresy mali byť od tohto týždňa podľa covidového automatu v najprísnejšej čiernej farbe, ak by sa do úvahy brali len počty infikovaných ľudí. Regionálni hygienici však rozhodli inak.

Prečo je to tak? Považujú najprísnejšiu čiernu farbu za atómový kufrík, ktorý použijú len v prípade maximálneho ohrozenia obyvateľov covidom?

"Vylučujeme, že sa čiernej farby bojíme," reaguje Daša Račková, hovorkyňa úradu verejného zdravotníctva. Hygienici dotknutých okresov sa podľa nej pri stanovení farby neriadia len počtom infikovaných koronavírusom, ale aj ďalšími parametrami.

Z piatich farieb covidového automatu práve čierna farba zavádza najprísnejšie pravidlá života, aké ľudia na Slovensku poznali na vrchole druhej vlny počas minulej zimy.

Najväčším obmedzením v čiernom okrese je zákaz vychádzania. Obyvatelia by mohli ísť von len v noci a nesmeli by cestovať ani do vedľajšieho okresu. Musel by však platiť núdzový stav, ktorý na rozdiel od druhej vlny vyhlásený nie je.

Vonku by ľudia museli pod hrozbou pokuty opäť nosiť rúško a v interiéroch respirátor. V reštauráciách by sa obnovil výdaj len cez okienko. Z obchodov by fungovali iba potraviny a lekárne.

Akvaparky a plavárne by mohli prijať maximálne desať plne zaočkovaných klientov. Fitness centrá by museli zatvoriť.

"Čierna je totálny armagedon," hovorí analytik Ivan Bošňák z platformy Dáta bez pátosu, ktorá minulý týždeň upozornila na to, že spomínané okresy počtom nových infikovaných naplnili predpoklad prechodu do čiernej farby.

Avšak podobne ako hygienici, aj Bošňák tvrdí, že napriek tomu je správne, že Stropkov, Svidník, Bardejov, Stará Ľubovňa či Čadca ešte neboli vyhlásené za čierne.

Stúpajú počty infikovaných aj obetí: Pozitívny výsledok PCR testu malo 2 406 ľudí, laboratóriá vykonali 13 927 vyšetrení. V súvislosti s ochorením Covid-19 zaevidovali 20 nových obetí. Počet hospitalizovaných sa zvýšil o 19 na 877. Prvú dávku vakcíny uplynulý deň dostalo 1 475 ľudí.

Pozitívny výsledok PCR testu malo 2 406 ľudí, laboratóriá vykonali 13 927 vyšetrení. V súvislosti s ochorením Covid-19 zaevidovali 20 nových obetí. Počet hospitalizovaných sa zvýšil o 19 na 877. Prvú dávku vakcíny uplynulý deň dostalo 1 475 ľudí. Očkovanie treťou dávkou: Ministerstvo zdravotníctva sprístupnilo možnosť registrácie na podanie tretej dávky vakcíny a na registrovanie očkovania detí vo veku 5 až 11 rokov. Očkovanie treťou dávkou vakcíny aj očkovanie pre malých pacientov je dobrovoľné. Očkovanie treťou dávkou je určené pre pacientov s oslabenou imunitou.

Zsuzsová bude mať vo väzení najprísnejší režim. Čo ju čaká?

Alenu Zsuzsovú nakrátko prepustili z väzenia pred rokom v septembri. Vzápätí ju znova zadržali. Teraz ju čaká ďalšia zmena pobytu. (zdroj: SME/Marko Erd)

Ešte v utorok Alena Zsuzsová presviedčala v Pezinku sudcu, aby ju pustil z väzby a ďalej by mala byť stíhaná na slobode. Vo väzbe bola totiž už "len" pre kauzu prípravy vrážd troch prokurátorov. Neuspela a hneď na druhý deň, teda v stredu, sa aj tak všetko zmenilo.

Najvyšší súd Zsuzsovú definitívne odsúdil za jedenásť rokov starú vraždu exprimátora Hurbanova Lászlóa Basternáka. Za vybavovanie tejto vraždy dostala 21-ročný trest vo väzení s maximálnym stupňom stráženia.

Ide zatiaľ o vôbec prvý právoplatný verdikt voči Zsuzsovej. Znamená to pre ňu niekoľko dôležitých zmien, ktoré pocíti už v najbližších dňoch. Začne sa to tým, že ju prevezú z bratislavskej väznice v Justičnom paláci do niektorého z iných ústavov.

"Bratislava nemá najprísnejší stupeň stráženia, takže to môže byť pravdepodobne Nitra alebo Leopoldov," očakáva Zsuzsovej advokát Štefan Neszméry. "Stretnem sa s ňou, keď mi zavolá, kde je," dodal.

Súdy fungujú: Žiadnemu zlu by sa nedarilo tak výdatne, keby nemalo dostatočný počet tupých a psychopatických podporovateľov a pomáhačov, ktorí sa neštítia ničoho. Takou osobou je aj Alena Zsuzsová. Vedomie, že štát ľudí pred ňou chráni, prináša úľavu a pozostalým zadosťučinenie aj možnosť uzavrieť príšerné udalosti, píše Nataša Holinová.

Kažimír patrí k prominentným obvineným, jeho stíhanie sprevádzajú tajnosti

František Imrecze s Petrom Kažimírom. (zdroj: TASR)

Peter Kažimír má ako guvernér Národnej banky Slovenska jednu z najprestížnejších a najlepšie zarábajúcich funkcií v štáte. S adekvátnou opatrnosťou k nemu pristupujú aj príslušné inštitúcie vo veci jeho stíhania za korupciu.

Kažimír je obvinený za prečin podplácania, trest zaň neprevyšuje päť rokov. K jeho stíhaniu odmietajú čokoľvek bližšie povedať polícia, špeciálna prokuratúra aj Európska centrálna banka, kde Kažimír sedí v Rade guvernérov. Napriek tomu na verejnosť prenikli informácie, že jeho stíhanie sa týka daňových kontrol v konkrétnych firmách, za ktoré sa vraj Kažimír prihováral.

Samotný Kažimír obvinenie odmieta a podáva proti nemu sťažnosť.

Z funkčného obdobia na prestížnom poste guvernéra mu uplynula zhruba tretina, no ani po obvinení z podplácania sa jedna z bývalých špičiek Smeru nechystá zložiť funkciu. "Nespáchal som žiadny trestný čin a budem si plniť svoje úlohy guvernéra aj naďalej," uviedol Kažimír vo svojom písomnom stanovisku.

Členovia vládnej koalície ho vyzývali na dobrovoľný odchod, pretože odvolať guvernéra je v porovnaní s inými verejnými funkciami mimoriadne zložité. "Uvedomujem si, že je neodvolateľný," reagoval na Kažimíra minister financií Igor Matovič.

Prezidentka by odstúpila: Prezidentka Zuzana Čaputová vyhlásila, že pokiaľ by bola v situácii ako guvernér Národnej banky Slovenska a exminister financií Peter Kažimír, veľmi vážne by zvažovala odstúpenie z funkcie pre ochranu mena inštitúcie, ktorú teraz zastupuje.

Prezidentka Zuzana Čaputová vyhlásila, že pokiaľ by bola v situácii ako guvernér Národnej banky Slovenska a exminister financií Peter Kažimír, veľmi vážne by zvažovala odstúpenie z funkcie pre ochranu mena inštitúcie, ktorú teraz zastupuje. Fico kričí: Aj v tomto prípade treba sledovať vyjadrenia Roberta Fica. Aj keď si neodpustí poznámku, že odišli a zradili, obvinenia spochybňuje. Je to prirodzené. Smer počas svojich vlád pretvoril slovenský politický systém, ktorý sa menil na štátnu mafiu. A Robert Fico ako jej hlava, capo di tutti capi, chráni svojich ľudí. Lebo práve táto ochrana bola odmenou za lojalitu k Smeru, píše Jakub Filo.

V skratke ďalšie správy zo Slovenska:

Prvé milióny z plánu obnovy: Európska komisia oznámila, že vyplatila Slovensku 822,7 milióna eur v podobe 13-percentného predbežného financovania projektov a investícií uvedených v národnom pláne obnovy a odolnosti.

Európska komisia oznámila, že vyplatila Slovensku 822,7 milióna eur v podobe 13-percentného predbežného financovania projektov a investícií uvedených v národnom pláne obnovy a odolnosti. Kičuru prepustili: Bývalého šéfa Správy štátnych hmotných rezerv Kajetána Kičuru prepustili z väzby. Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry o tom rozhodol na základe žiadosti vyšetrovateľky. Kičura bol v kolúznej väzbe od vlaňajšieho apríla.

Bývalého šéfa Správy štátnych hmotných rezerv Kajetána Kičuru prepustili z väzby. Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry o tom rozhodol na základe žiadosti vyšetrovateľky. Kičura bol v kolúznej väzbe od vlaňajšieho apríla. Protesty proti súdnej mape: Zamestnanci bratislavského krajského súdu a siedmich okresných súdov žiadajú stiahnutie celej súdnej reformy. Na protestoch mali transparenty ako „stop súdnej mape“, „dosť bolo ignorancie“ a „biznis so súdnymi budovami“. Podobné protestné akcie sa konali aj pred krajskými súdmi v Košiciach, Trenčíne a Nitre, pred okresnými súdmi v Kežmarku, Čadci, Námestove, Ružomberku či Piešťanoch.

Radšej volia samovraždu. Seriál Squid Game ukázal realitu zadlžených Kórejčanov

Seriál Squid Game je najsledovanejším seriálom streamovacej služby Netflix v histórii. (zdroj: SITA/AP)

Prihlásiť sa môžu zadarmo a víťaz môže získať až 45 miliárd wonov (32 miliónov eur). Problémom však je, že väčšina z nich v súťaži zomrie. V juhokórejskom seriáli Squid Game sú túto obeť mnohí účastníci ochotní podstúpiť – sú totiž v zúfalej finančnej situácii.

Seriál Squid Game sa tento týždeň stal najsledovanejším novým seriálom na Netflixe v histórii - za prvých 17 dní si ho na streamovacej službe pozrelo 111 miliónov účtov.

Veľa účastníkov krvavej hry o milióny má státisícové dlhy a v bežnej spoločnosti ich prenasledujú polícia a úverové spoločnosti. Seriál pritom čerpá z reality – napriek tomu, že Južná Kórea patrí medzi najrozvinutejšie a najbohatšie ázijské krajiny, čoraz viac mladých ľudí má problém nájsť si prácu a staršie generácie sa topia v dlhoch. Z čoho Squid Game čerpá?

V skratke ďalšie správy zo sveta:

Dohoda o brexite: Briti hovoria, že vždy pochybovali o funkčnosti protokolu. „Dúfali sme, že sme sa pri podpise protokolu mýlili a ten bude fungovať,“ povedal podľa denníka New York Times David Frost, ktorý o brexite vyjednáva za britskú vládu. „Ukázalo sa však, že sme mali pravdu.“

Briti hovoria, že vždy pochybovali o funkčnosti protokolu. „Dúfali sme, že sme sa pri podpise protokolu mýlili a ten bude fungovať,“ povedal podľa denníka New York Times David Frost, ktorý o brexite vyjednáva za britskú vládu. „Ukázalo sa však, že sme mali pravdu.“ Česko a sociálne témy: Taký pravicový parlament ako po víkende Česko ešte nemalo, vypadli z neho komunisti aj sociálni demokrati. Ľavica stratila sociálne slabších voličov, hovorí Apoléna Rychlíková, novinárka ľavicového webu A2larm.cz a dokumentaristka.

Taký pravicový parlament ako po víkende Česko ešte nemalo, vypadli z neho komunisti aj sociálni demokrati. Ľavica stratila sociálne slabších voličov, hovorí Apoléna Rychlíková, novinárka ľavicového webu A2larm.cz a dokumentaristka. Bariéra pre Bielorusko: Poľsko plánuje nahradiť provizórny plot z ostnatého drôtu na hraniciach s Bieloruskom trvalou bariérou, ktorá má zabrániť prílevu nelegálnych migrantov do krajiny.

Zo zahraničných webov:

Buday nadchol prezidenta. Slovensko má druhého bojovníka v UFC

Buday sa raduje z víťazstva v Las Vegas. (zdroj: UFC Fight Pass)

Slovenský bojovník Martin Buday zvíťazil na turnaji Dana White's Contender Series a získal zmluvu s UFC. V Las Vegas priamo pred očami prezidenta UFC Danu Whitea porazil domáceho Lorenza Hooda už v prvom kole technickým KO. Následne sa dozvedel radostnú správu. Stal sa iba druhým Slovákom v UFC.

Buday sa zúčastnil turnaja Contender Series, akejsi kvalifikácie do prestížnej ligy UFC. Víťazstvo v tejto súťaži môže nádejným zápasníkom priniesť kontrakt priamo z rúk prezidenta organizácie.

Najdôležitejšiu podmienku Buday splnil. Kontroloval väčšinu zápasu a zvládol aj náročné chvíle. Súper ho obvinil z faulu, ale opakované zábery ukázali, že išlo o čistý úder.

Na pár okamihov sa Buday ocitol pod nepríjemným tlakom, no aj túto situáciu ustál. Následne už presadil stanovenú taktiku, ktorá slávila úspech.

Päť sekúnd pred koncom úvodného kola zasiahol Hooda tvrdým kolenom. Američan kapituloval a hlavný rozhodca okamžite ukončil zápas.

Skutočná cena palmového oleja? Tajné nahrávky odhalili korupciu

Ilustračné foto palmovej plantáže. (zdroj: UNSPLASH/CC)

Keď polícia prišla do dediny Watwat na SUV-čkach, práve lialo. Bola neskorá júlová noc v roku 2019. Prešli cez dažďový prales, vyzbrojení zbraňami a kovovými tyčami.

Mužov a mladých chlapcov vytiahli z postelí, zbili ich a hodili do bahna. Niektorých zatkli a týždne ich držali a vypočúvali pre zničené palmy, ukazuje investigatívna správa skupiny Global Witness.

Jedna z obyvateliek Watwatu povedala vyšetrovateľom, že SUV patrili jednej zo spoločností, ktoré prevádzkujú miestnu plantáž na palmový olej. "Tá spoločnosť má veľa peňazí," povedala. "Môžu si dovoliť dať ich polícii."

Dvojročná investigatívna práca mimovládnej organizácie Global Witness ponúka vzácny pohľad do zákulisia korupcie, zneužívania pracovníkov a ničivých environmentálnych praktík v priemysle.

Ten klčuje dažďové pralesy bohaté na uhlík a vypúšťa skleníkové plyny rýchlosťou, ktorá čoraz viac trápi klimatológov. Najbežnejší rastlinný olej na svete priniesol veľké bohatstvo a zároveň sa dostal pod drobnohľad pre pracovné postupy a jeho vplyv na životné prostredie.

V skratke ďalšie správy z vedy a techniky:

Naťahovanie Mesiaca: Hladké časti našej prirodzenej družice naznačovali, že na Mesiaci láva prúdila aj dávno po tom, čo mal vychladnúť. A túto domnienku teraz potvrdila aj čínska misia, ktorá doniesla na Zem prvé vzorky mesačných hornín v tomto storočí.

Hladké časti našej prirodzenej družice naznačovali, že na Mesiaci láva prúdila aj dávno po tom, čo mal vychladnúť. A túto domnienku teraz potvrdila aj čínska misia, ktorá doniesla na Zem prvé vzorky mesačných hornín v tomto storočí. Zuby múdrosti: Vedci dlho netušili, prečo nám rastú takzvané zuby múdrosti až okolo osemnástky, zatiaľ čo iné primáty ich majú omnoho skôr. Nový výskum v časopise Science Advances túto anatomickú záhadu rozlúštil a môže pomôcť aj pri riešení problémov so zubami múdrosti.

Vedci dlho netušili, prečo nám rastú takzvané zuby múdrosti až okolo osemnástky, zatiaľ čo iné primáty ich majú omnoho skôr. Nový výskum v časopise Science Advances túto anatomickú záhadu rozlúštil a môže pomôcť aj pri riešení problémov so zubami múdrosti. Zvláštny zvyk: Malé i väčšie konáre sú starostlivo naskladané pod veľkou skalou. Hoci je to fyzikálne nemožné, zdá sa, akoby balvan podopierali. Tento zvláštny zvyk sa objavil aj v Slovenskom raji a správcovia si nad ním lámu hlavu.

Rozhovory ZKH

Miro Jaroš v relácii Rozhovory ZKH. (zdroj: SME)

Mali dúhové traky byť odkaz na podporu LGBTI komunity? Znamená to, že už nikto nemôže používať dúhu? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej so spevákom Mirom Jarošom.

Podcasty SME

Zoom: Máme tabletku proti covidu

Máme tabletku proti covidu Pravidelná dávka: Dostojevskij: Veľký inkvizítor a neslobodné šťastie

Dostojevskij: Veľký inkvizítor a neslobodné šťastie Vedátorský podcast: Čo je rovná čiara v krivom svete?

Čo je rovná čiara v krivom svete? Prečo práve oni?: Jaroslav Chrapko z Dedoles: Bol som proti škrečkom, ale ukecali ma

