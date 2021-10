Veľkú zlatú medailu Univerzity Komenského udelili americkému fyzikovi Thornovi

Dostal ju za kritický prínos pre detektor LIGO a pozorovanie gravitačných vĺn.

13. okt 2021 o 16:59 TASR

BRATISLAVA. Rektor Univerzity Komenského (UK) v Bratislave Marek Števček v stredu na pôde univerzity odovzdal laureátovi Nobelovej ceny za fyziku Kipovi S. Thornovi Veľkú zlatú medailu UK.

Dostal ju za kritický prínos pre detektor LIGO a pozorovanie gravitačných vĺn.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Števček mu poďakoval nielen za jeho vedecký prínos, ale aj za všetko, čo urobil pre popularizáciu vedy.

„Veľmi si vážim špičkovú vedeckú prácu profesora Thorna a vysoko oceňujem aj jeho zanietenie pre popularizáciu vedy. Nemyslím tým len ochotu vymeniť rolu fyzika za rolu herca, ale hlavne jeho aktivity v rámci popularizácie vedy,“ vyhlásil.

Návštevu a ocenenie amerického fyzika vnímajú zástupcovia univerzity ako stimul, jednak pre samotnú univerzitu, ale tiež pre mladých.

"Ukázal, že keď niekto ide za svojím cieľom také dlhé roky a má vízie, oplatí sa to," uviedol Michal Fečkan, jeden z najcitovanejších vedcov na svete, ktorý pôsobí na Katedre matematickej analýzy a numerickej matematiky Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK.

Profesor tiež podľa neho poukázal na význam a potrebu medzinárodnej spolupráce vo vede. Pripomenul, že je preto dôležité umožniť mladým vycestovať.

"Aj ja keď som cestoval na začiatku svojej kariéry, tiež ma to ovplyvnilo. Veľa vecí čo robím, robím cez spoluprácu. Inak by som to možno ani nevedel robiť," skonštatoval s tým, že je dôležité, aby sa mladí aj vracali naspäť domov.

Po udelení medaily profesor Thorne vystúpil s prednáškou s názvom Môj hlboký vzťah so zakriveným vesmírom: od čiernych a červích dier až po cestovanie v čase a gravitačné vlny.

Slávnostné odovzdanie a prednáška boli telemostom vysielané aj do prednáškových sál ďalších slovenských univerzít a naživo prenášané prostredníctvom livestreamu.

Thorne je americký fyzik, medzinárodne známy odborník na gravitačnú fyziku a astrofyziku so zameraním sa na relativistické hviezdy, čierne diery a gravitačné vlny.

Je jedným z troch vedcov, ktorým bola v roku 2017 udelená Nobelova cena za prvú priamu detekciu a pozorovanie gravitačných vĺn.

Do histórie sci-fi sa zapísal aj ako výkonný producent a vedecký poradca hollywoodskeho filmu Christophera Nolana Interstellar.