Na bratislavskom Krajskom súde nahlásili bombu

Sudcovia by sa mali môcť do budovy vrátiť o 11:00.

14. okt 2021 o 10:43 SITA

BRATISLAVA.Na Krajskom súde v Bratislave bola nahlásená bomba.

Potvrdila to sudkyňa Krajského súdu v Bratislave a členka Súdnej rady SR Marcela Kosová s tým, že sudcovia by sa mali môcť do budovy vrátiť o 11:00.