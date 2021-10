Prezidentka obhajovala hodnoty EÚ na stretnutí so slovinským prezidentom

Zuzana Čaputová a Borut Pahor diskutovali aj o nedávnom samite k západnému Balkánu.

14. okt 2021 o 14:09 SITA

ĽUBĽANA. Je potrebné, aby Európska únia (EÚ) ostala verná hodnotám, na ktorých bola založená.

Na spoločnej tlačovej konferencii so slovinským prezidentom Borutom Pahorom to povedala prezidentka Zuzana Čaputová. Dodala, že nesmie dôjsť k deleniu EÚ v línii východ – západ, respektíve sever – juh.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Spoločné problémy

Prezidentka na stretnutí so slovinským prezidentom uviedla, že vzťahy Slovenska a Slovinska sú dlhodobo dobré, bez akýchkoľvek záťaží z minulosti. Zablahoželala Slovinsku k 30. výročiu jeho vzniku.

„Spájajú nás spoločné výzvy, najmä pandemická situácia. Musíme sa ale pozerať aj ďalej za hranicu koronavírusu, ktorý má svoje ekonomické a sociálne dopady. Medzi inými rastúcu infláciu a iné efekty na spoločnosť,“ uviedla prezidentka.

Hlava štátu verí, že vyriešiť ich pomôžu financie z Plánu obnovy z dielne Európskej únie. Dodala, že na Slovensku pôjde tretina peňazí na zelenú ekonomiku, ale aj na školstvo či spravodlivosť.

Obaja prezidenti diskutovali aj o nedávnom samite k západnému Balkánu. „Slovensko má v tomto konzistentnú pozíciu a podporuje rozšírenie EÚ o západný Balkán,“ povedala prezidentka.

Podpora integrácie krajín západného Balkánu

Slovinský prezident Pahor zdôraznil, že sa snaží o to, aby si bolo Slovensko a Slovinsko ešte bližšie.

„Máme za sebou 30 rokov samostatnosti, spoločne môžeme hodnotiť, čo sa nám za ten čas podarilo. Vstúpili sme do EÚ a Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO ) a je to to najlepšie, čo sa nám mohlo stať,“ povedal Pahor.

Aj slovinský prezident vyzdvihol úspech samitu k integrácii západného Balkánu do EÚ.

„Veľmi si želám, aby bola deklarácia z Brda pri Kranju jasnejšia, a že zapojenie západného Balkánu do EÚ povedie k mieru a stabilite v regióne,“ uviedol slovinský prezident.

Zuzana Čaputová na záver poďakovala prezidentovi Pahorovi za pozvanie na návštevu Slovinska.

Po stretnutí s ním sa odobrala do Národného zhromaždenia Slovinska, kde sa stretla s jeho predsedom Igorom Zorčičom, s ktorým absolvovala plenárne rokovanie. Následne sa zúčastnila stretnutia s predsedom vlády Slovinska Janezom Janšom.