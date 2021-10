Majerský: Ak by KDH uspelo vo voľbách, bude presadzovať osem volebných obvodov

Legislatívna zmena bude aj súčasťou volebného programu mimoparlamentnej strany.

14. okt 2021 o 15:04 SITA

POPRAD. Ak by sa Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) v najbližších riadnych voľbách dostalo do parlamentu, aj naďalej bude presadzovať osem volebných obvodov namiesto súčasného jedného.

Uviedol to dnes pre médiá počas brífingu v Poprade predseda mimoparlamentnej strany KDH Milan Majerský. Pripomenul, že túto zmenu legislatívy mala strana vo svojom volebnom programe a je stále aktuálna.

Osem volebných obvodov, teda podľa počtu samosprávnych krajov, ostane podľa Majerského prioritou KDH, ktorú bude presadzovať aj vo svojom volebnom programe. „To, čo zažívame teraz, že máme v národnej rade 50 poslancov z Bratislavy, hoci nemám proti nej nič, nemôže byť. Slovensko je zastúpené aj v iných regiónoch,“ skonštatoval.

Na otázku, s kým by strana išla do najbližších volieb, odpovedať nechcel. „Do volieb vznikne ešte, predpokladám, niekoľko politických strán, subjektov tak, ako to bolo počas každých volieb. Urobil by som veľkú chybu, ak by som teraz povedal áno či nie na niektorú politickú stranu,“ poznamenal s tým, že v konečnom dôsledku o tom nerozhoduje on, ale celoslovenská rada strany.