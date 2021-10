Na kultúru nebude nikdy dosť peňazí, komentuje rozpočet Milanová

Spolu s kolegami z vlády si uvedomujeme zodpovednosť voči verejným financiám, dodáva ministerka.

14. okt 2021 o 15:37 TASR

BRATISLAVA. Na kultúru nikdy nebude dosť peňazí, no spolu s kolegami z vlády si uvedomujeme zodpovednosť voči verejným financiám. Po rokovaní vlády to v súvislosti so schváleným rozpočtom na rok 2022 a výdavkami pre kultúru povedala ministerka kultúry SR Natália Milanová (OĽANO).

Ocenila, že na chod organizácií rezortu ostali zdroje na rovnakej úrovni ako v rozpočte na aktuálny rok. "Tie limity nám ostali zachované, aj to už považujeme za víťazstvo,“ uviedla Milanová.

Ministerstvo kultúry (MK) SR by malo v roku 2022 na výdavky disponovať sumou na úrovni takmer 425,5 milióna eur, čo je približne o 33 miliónov eur viac, ako bolo rozpočtované na aktuálny rok. Vyplýva to z návrhu rozpočtu verejnej správy na nasledujúce roky, ktorý vo štvrtok schválila vláda.

Ministerstvo financií (MF) ako predkladateľ schváleného návrhu upozornilo, že výdavky rozpočtovej kapitoly ministerstva kultúry ovplyvňujú alokácie na pokračovanie veľkých investičných projektov (31,8 milióna eur), výdavky na reformu zvýšenia transparentnosti a zefektívnenia rozhodnutí Pamiatkového úradu SR financovanú z prostriedkov plánu obnovy a odolnosti v sume 3,7 milióna eur i predpokladané zvýšené príjmy organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti rezortu o vyše sedem miliónov eur.

Na inštitucionálnu podporu organizácií je alokovaných 165,5 milióna eur. V prípade dotačného systému Ministerstva kultúry SR je alokovaná suma 16 miliónov eur. Predpokladané výdavky verejnoprávnych inštitúcií sa rozpočtujú na úrovni viac ako 161 miliónov eur. Rozpočet pre cirkvi a náboženské spoločnosti ostáva na úrovni 52 miliónov eur (51 977 000 eur, 52 174 000 eur na rok 2022).