Dobrá ráno: Zsuzsová dostala 21 rokov, začne teraz rozprávať?

Ako fungovala Kočnerova volavka.

14. okt 2021 o 23:43 Tomáš Prokopčák, Peter Kováč, Jana Maťková

Vypočujte si podcast

Ešte v utorok presviedčala Alena Zsuzsová sudcu v Pezinku, že by mala byť stíhaná na slobode.

No už v stredu jej Najvyšší súd vymeral trest dvadsaťjeden roov. Dôvodom je jedenásť rokov stará vražda exprimátora Hurbanova Laszlóa Basternáka. Zsuzsová vraždu sprostredkovala, teraz smeruje do väzenia s najvyšším stupňom stráženia.

Čo toto rozhodnutie znamená a aký má vplyv aj na ďalšie kauzy spájané so Zsuzsovou a Marianom Kočnerom?

Tomáš Prokopčák sa pýta Petra Kováča.

Zdroj zvukov: TV Markíza

