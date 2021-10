Návrh súdnej mapy nedáva jednoznačné odpovede, tvrdí VIA IURIS

Mimovládna organizácia reagovala na protesty sudcov a zamestnancov súdov.

15. okt 2021 o 13:47 SITA

BRATISLAVA. Ministerstvo spravodlivosti SR by malo lepšie vysvetliť dopady navrhovanej reformy súdnej mapy.

Skonštatovala to emeritná sudkyňa a členka súdnej rady Katarína Javorčíková a mimovládna organizácia VIA IURIS.

Reagovali tak na protesty sudcov a zamestnancov súdov proti návrhu novej súdnej mapy.

Návrh nedáva jednoznačné odpovede

Pred ministerstvom spravodlivosti 13. októbra protestovala približne stovka ľudí. Podobné protesty sa konali aj pred Krajským súdom v Košiciach, Trenčíne a Nitre a pred okresnými súdmi v Kežmarku, Čadci, Námestove, Ružomberku či Piešťanoch.

„Protesty sú výsledkom nedostatočnej komunikácie predkladateľa zákona s dotknutými sudcami a chýbajúcimi všeobecnými výstupmi, z ktorých návrh súdnej mapy vychádza,“ povedala Javorčíková.

Doplnila, že dotknutí sudcovia a administratíva potrebujú jasnú a predvídateľnú postupnosť krokov, akými sa ma reforma uskutočniť, kde budú pracovať, za akých podmienok a aká bude finančná záťaž spojená s cestovaním do vzdialených nových sídiel súdov.

„Predložený návrh zatiaľ na to nedáva jednoznačné odpovede,“ dodala.

Nemalo by sa prepúšťať

VIA IURIS zdôrazňuje, že zásah do pracovného života zamestnancov súdov, predovšetkým zamestnancov z radov nesudcov, vnímajú veľmi citlivo.

„Podľa návrhov to však vyzerá tak, že pracoviská súdov zostanú v jednotlivých mestách aj po premiestnení súdu. To znamená, že zamestnanci by nemali prísť o svoje pracovné miesta a nemali by byť nútení za prácou cestovať. Samozrejme, je potrebné, aby ministerstvo objasnilo, ktoré pracovné miesta zostanú v pôvodnom pôsobisku súdu,“ uzavrela v stanovisku za VIA IURIS Ivana Kohutková.