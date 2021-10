V kauze vraždy pre pocit žiada Lipšic pre jedného z mladíkov doživotie

Riziko možnej recidívy násilnej trestnej činnosti je podľa špeciálneho prokurátora vysoké.

15. okt 2021 o 15:15 SITA

PEZINOK. Rudolf D., ktorý je obžalovaný v kauze „vraždy pre pocit", by si mal vo väzení odpykať doživotný trest. V záverečnej reči to dnes na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku vyhlásil špeciálny prokurátor Daniel Lipšic, ktorý je v tomto prípade v pozícii prokurátora. Podľa Lipšica vykonané dokazovanie preukázalo mimoriadne agresívny potenciál Rudolfa D., ktorý bol iniciátorom brutálnej vraždy Jozefa Plicu.

Lipšic pripomenul výpovede svedkov, podľa ktorých Rudolf D. po vražde vyhlásil, že podobný skutok kedykoľvek zopakuje a bol by ochotný zabíjať aj pre peniaze. Zároveň zdôraznil, že aj keď je uloženie doživotného trestu pre osobu, ktorá len budúci mesiac oslávi 20. narodeniny neobvyklý, v prípade obžalovaného neexistuje nádej, že by mohol byť napravený trestom 25 rokov väzenia.„Riziko možnej recidívy je u tohto obžalovaného veľmi vysoké," konštatoval Lipšic. Zároveň spoluobžalovanému Milanovi J., u ktorého je podľa znalcov prognóza resocializácie vyššia, navrhol trest 25 rokov vo väzení.

Obhajoba pripísala konanie Rudolfa D. smrti jeho blízkeho priateľa, ktorá ho poznamenala. Telo obete údajne ukázal kamarátom len preto, že sám sa bál svoj čin ohlásiť polícii. „Nevie, čo sa v ňom zlomilo," uviedla obhajkyňa s tým, že obžalovaný skutok priznal a ľutuje ho. „Úspešnú resocializáciu nemožno jednoznačne vylúčiť," uviedla.

Vražda sa stala v presne neustálenom čase na prelome januára a februára tohto roku v Martine. Dvaja muži mali podľa prokuratúry svoju obeť, príležitostného murára Jozefa z Dubového, zavraždiť len preto, lebo jeden z nich chcel vraj zistiť, „aké to je zabiť človeka“.

Obžalovaní Jozefa nalákali do opusteného krytu civilnej obrany pod zámienku pitia alkoholu. Tam ho napadli dreveným hranolom a kopali ho do hlavy a iných častí tela. Predtým sa ho Rudolf D. opýtal, „aký je to pocit, že tejto noci zomrie". Útok trval podľa obžaloby približne 30 minút, pričom obeti jeden z obžalovaných tiež skočil na krk. Rudolf D. následne podrezal obeti hrdlo a Milan J. mu zarezal sklennou črepinou do viacerých častí hlavy. Dôvodom bolo, že chcel vidieť mozog obete.

Podľa svedeckých výpovedí Rudolf D., ktorý bol už v minulosti trestaný pre ublíženie na zdraví a výtržníctvo, po vražde ukázal telo obete niekoľkým kamarátom. Zároveň sa im vyhrážal, pokiaľ by vec ohlásili.

Obaja obžalovaní, ktorí na začiatku procesu priznali vinu, sú stíhaní väzobne.