Kvóty pre slovenskú hudbu zostanú, píše Matovič po stretnutí s Milanovou

Líder OĽaNO sa stretol s ministerkou kultúry.

15. okt 2021 o 15:32 TASR

BRATISLAVA. Kvóty pre slovenskú hudbu by sa ani v komerčných rádiách rušiť nemali.

Naznačuje to líder OĽANO a minister financií Igor Matovič, ktorý na sociálnej sieti informuje, že sa vo štvrtok stretol s ministerskou kultúry Natáliou Milanovou (OĽANO) a poprosil ju, "aby na zrušenie 25-percentnej kvóty ministerstvo kultúry zabudlo."

Matovič pripomenul, že kvóty sa napriek počiatočnej kritike ujali. "Síce mnohí brblali, ale výsledok sa ráta - súdy to odobrili, rádiá si zvykli, slovenskí umelci majú viac peňazí… A aj ľudia chcú viac slovenskej hudby v rádiách," uviedol expremiér.

Upozorňuje aj na to, že ochrana a podpora domácej tvorby v tejto podobe je zo strany štátu dôvodná. "Rádiá podnikajú na štátnych licenciách, preto ako štát máme úplne legitímne právo od nich žiadať pomoc našim umelcom pred valcom anglofónnej hudby. To nie je nacionalizmus, to je zdravý rozum a ochrana verejného záujmu," zdôraznil.

O vypustenie úpravy, ktorá sa týka kvót, požiadal Matovič ministerku Milanovú na štvrtkovom stretnutí. "Poprosil som ju, aby na zrušenie 25-percentnej kvóty ministerstvo kultúry zabudlo. Aj keď si obaja veľmi dobre uvedomujeme, že je len otázka času, kedy nás bude niekto z Bruselu k zmene tlačiť," napísal.

Návrh na zrušenie povinného podielu hranosti slovenských pesničiek vo vysielaní komerčných rádií je súčasťou pripravovaných legislatívnych zmien a zákona o mediálnych službách. Podľa návrhu má povinná kvóta pre slovenskú hudbu ostať len pre RTVS, a to v nezmenenej výške 35 percent.

Kvóty pre slovenskú hudbu fungujú od apríla 2016, podľa aktuálneho znenia stanovuje zákon povinnosť komerčným rádiám zaradiť do celkovej odohratej produkcie za mesiac minimálne 25 percent slovenských diel, v prípade RTVS je to 35 percent. Podiel sa týka odohratých skladieb medzi 6.00 až 24.00 h.