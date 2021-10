Slovenské roboty urobia všetko čo im rozkážete

Na bicykli po Bratislave. Objav slovenských archeológov v Egypte. Popularita súkromných letov rastie. Správy zo Slovenska, ktoré zaujali cudzincov.

15. okt 2021 o 17:29 The Slovak Spectator

1. Presúvate sa v hlavnom meste na bicykli? Nie všade je to bezpečné. Jedným z problematických úsekov v centre je Obchodná: How to cycle in the centre of Bratislava

2. Dunaj nikdy neprestal fascinovať ľudí, ktorí žijú na jeho brehoch. Najnovšia knižka Michala Hvoreckého a Simony Čechovej je práve o ňom: Extinct fish can be your guide down the Danube

3. Slovenskí archeológovia majú za sebou nečakaný objav v Egypte. Ich nález zmenil všetko, čo o egyptskej pevnosti doteraz vedeli: Slovak Egyptologists make an unexpected discovery

4. Ako sa dostať do vzdialenej destinácie a nechytiť v lietadle Covid? Súkromné lety sú počas pandémie obľúbené hlavne na služobné cesty: Private flights more popular since pandemic

5. Akustická skulptúra poľskej umelkyne je v Kunsthalle vystavená do 14. novembra, aby vyjadrila solidaritu a podporu ženám, ktorých práva sú stále viac popierané: How a Polish artist brought people together to laugh and support women

6. Keď vám niekto nabudúce povie, že prechod na zelenú energiu je príliš nákladný alebo neefektívny, pokojne ho nazvite klamárom: Green energy costs too much. But does it?

7. V literatúre bodovali jednorožce, bratislavský most má opravené meno a v Považskej Bystrici našli cenné maľby v zabudnutej pivnici. Víkendový výber Spectacular Slovakia: Short stories about 'unicorns' win a prize

8. Nová vláda v Česku neovplyvní výnimočne dobré česko-slovenské vzťahy, no Slovensko a Česko môžu mať k sebe bližšie v rámci Visegradu: Non-populist forces win in Czechia, but populism in Central Europe alive and well

9. Ak zavítate na Považie, nemali by ste obísť vrch Ostrá Malenica: The united colours of Grandma's Summer: Ostrá Malenica

10. Hlasno pípajú a nemajú radi, keď im vstúpite do cesty. Žlto-čierne robotické autíčka sa vyrábajú na Slovensku a urobia všetko čo im rozkážete: Mobile robots made in Slovakia take automation at automotive plants to the next level

