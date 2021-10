Pellegrini si vie len ťažko predstaviť, že by bol vo vláde na čele s Ficom

Kolíková verí, že sa koalícia dohodne so Sme rodina na všetkých reformách.

17. okt 2021 o 15:24 TASR

BRATISLAVA. Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková predloží tretiu verziu súdnej mapy, ktorú vypracovala na základe pripomienok. Verí, že to bude kompromis.

Nezaradený poslanec za mimoparlamentnú stranu Hlas Peter Pellegrini tvrdí, že reformu podporuje z koalície len Kolíková a z rozpočtu na ňu nedostala financie. Obaja to uviedli v diskusnej relácii Na telo televízie Markíza.

Ministerka verí v dohodu

Kolíková si myslí, že koalícia sa dohodne s hnutím Sme rodina na reformách súdnictva, zdravotníctva aj národných parkov.

"Je dôležité pokračovanie dialógu s Borisom Kollárom aj ostatnými stranami. Aj z mojej strany musím urobiť množstvo práce," hovorí ministerka. Je tu podľa nej stále možnosť, že dohoda na súdnej mape so Sme rodina bude.

Pellegrini Kolíkovej odkázal, aby so svojou reformou najprv šla za ľuďmi do regiónov a tam im ju vysvetlila. Poukázal, že namiesto toho, aby Slovensko riešilo ceny energií či potravín, tak sa zaoberá súdnou mapou.

"Nechajte súdnu mapu na vtedy, kedy budeme mať na to čas a nervy. Teraz ľudí trápi, z čoho prežijú nasledujúci rok, ale my im tu bude tárať mesiac o súdnej mape," povedal Pellegrini.

Kolíková vyvrátila tvrdenie, že súdnou mapou dôjde k prepúšťaniu sudcov, či to, že je za reformou biznis s budovami.

"Všetky budovy ostávajú v správe ministerstva spravodlivosti. Ak nebude nejaká budova potrebná, tak v takom prípade prvý, komu to bude ponúkané, bude štát," podotkla ministerka. Doplnila, že súdna mapa nepočíta so znižovaním počtu sudcov, naopak, chce ich udržať v systéme.

Maďarsko podľa Pellegriniho skúša, čo si voči Slovensku môže dovoliť. Vláda si musí dávať pozor na to, ako udržať vzájomné vzťahy na uzde. Deklaroval, že Hlas v parlamente podporí návrhy zákona, ktoré zabezpečia ochranu slovenskej pôdy pred kupovaním zo zahraničia, budú to kontrolovať. Pellegrini si vie predstaviť aj zavedenie predkupného práva.

V súvislosti so skupovaním slovenskej pôdy treba spraviť dobrú právnu úpravu a nerobiť ju narýchlo, povedala Kolíková. "Podstata je, že musíme dostať štát do procesu prevodu pozemkov, aby sme umožnili štátu toto kontrolovať. To, ako vytvoriť priestor pre, sa dá robiť na rôznych úrovniach," poznamenala.

Expremiér Kažimírovi verí

Pellegrini neodporúča obvinenému guvernérovi Národnej banky Slovenska Petrovi Kažimírovi odstúpiť zo svojej pozície a verí mu, že prečin nespáchal. Poukazuje na to, že jeho obvinenie je postavené len na výpovedi Františka Imreczeho. Nerozumie tiež tomu, prečo obvinenie vzniesol špeciálny prokurátor a nie vyšetrovateľ.

"Je v poriadku, ak špeciálny prokurátor urobí takéto rozhodnutie. Nevidím v tom niečo, čo by sme mali rozoberať," skonštatovala Kolíková s tým, že Pellegrini spochybňuje základný inštitút v trestnom práve. Orgány činné v trestnom konaní majú jej podporu.

Pellegrini na otázku, či by sa vrátil do vlády, na ktorej čele by bol predseda Smeru Robert Fico, najskôr odpovedal vyhýbavo, no neskôr sa k otázke vrátil a povedal, že si to "vie ťažko predstaviť".

Kolíková na otázku, či by ju na ministerskom poste mal vymeniť poslanec Juraj Šeliga (Za ľudí), odpovedala, že nevie, o čo má záujem. Jeho vyjadrenie na adresu rezortu spravodlivosti považuje za legitímnu.