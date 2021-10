Na odborný názor sa nás nepýtali, hovorí gynekológ o Záborskej návrhu

Lekári žiadajú parlament, aby za návrh nehlasovali. Prinesie zdravotné riziká, upozorňuje 220 z nich.

18. okt 2021 o 18:12 Kristína Braxatorová

BRATISLAVA. Do druhého čítania v parlamente smeruje návrh zákona skupiny poslancov okolo Anny Záborskej. Aj keď v názve sa spomína pomoc ženám, viacero pripravovaných bodov komplikuje prístup k bezpečnej interrupcii.

Ak prejde v navrhovanom znení, jednou zo zmien, ktoré prinesie, bude aj to, že minister zdravotníctva už nebude môcť vyhláškou schváliť tabletkovú formu interrupcie. Tá je menej riziková ako chirurgická forma, no o jej povolení by po novom musela rozhodnúť väčšina v parlamente.

Viac než 220 lekárov preto adresovalo poslancom výzvu, aby za návrh v utorok nezahlasovali. S výzvou rovnakého charakteru prišlo aj 60 mimovládnych organizácií.

„Návrh zákona bol napísaný bez účasti odborníkov, bez účasti žien, ktorých sa návrh týka najviac. Pani Záborská sa situuje do pozície odborníčky, pretože v roku 1972 skončila lekársku fakultu, a taktiež do pozície znalkyne ženskej duše a potrieb, pretože posledných 20 rokov sedí v predsedníctvach rôznych prolife organizácií,“ hovorí Tatiana Speváková, jedna z iniciátoriek výzvy.

Zdravotníkom prekážajú aj ďalšie body návrhu, ako sú predĺženie čakacej lehoty na zákrok či zákaz reklamy na interrupciu. Ten by pre mätúcu formuláciu mohol znamenať, že ženy sa nedostanú na webovej stránke nemocnice ani k informácii, ktoré najbližšie zdravotnícke zariadenie vykonáva umelé prerušenie tehotenstva .

Martin Redecha, prezident Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti, dodáva, že ani jeden z 19 návrhov na sprísnenie interrupcií, ktoré boli predložené od roku 2018, predkladatelia nekonzultovali s komorou gynekológov a pôrodníkov.

Názov zavádza, nejde o pomoc, hovoria lekári