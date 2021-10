Policajný prezident Hamran: Inšpekciu by som rozpustil

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

BRATISLAVA. Po odchode Petra Kovaříka minister vnútra dočasne vymenoval za policajného prezidenta Štefana Hamrana. Veliteľ útvaru osobitného určenia policajného prezídia začal s veľkými výmenami funkcionárov v polícii a zastal sa obvinených vyšetrovateľov z tímu Očistec.

Štefan Hamran v rokoch 2001 až 2005 študoval na Akadémii Policajného zboru v Bratislave,

pracoval ako predseda medzinárodnej organizácie ATLAS, na zabezpečenie spolupráce špeciálnych protiteroristických jednotiek všetkých členských krajín EÚ, Islandu, Nórska a Švajčiarska,

o funkciu prezidenta Policajného zboru sa uchádzal už spolu so svojím predchodcom Petrom Kovaříkom,

od septembra 2021 je dočasným policajným prezidentom.

Keď sa vás pýtali na vojnu v polícii, tvrdili ste, že sa nedeje. Je rozvrat v silových zložkách?

V polícii sa stále nachádzajú politickí nominanti, kvôli ktorým nastávajú rozpory. Pri výkone svojho povolania nesledujú verejný záujem, ale záujmy iných skupín, ktoré by sledovať nemali. Mafia zatiaľ vyhráva.

Ako rozlíšiť politických nominantov a tých, ktorí sú v polícii roky, no nepatria medzi nich?

V zbore sú aj takzvaní kariérni policajti, ktorí profesijne nerástli rýchlo. Na druhej strane sa medzi nimi nachádzajú aj ľudia, ktorých do funkcie pretlačili oligarchovia, finančníci či politici. Za odmenu voči nim musia byť lojálni a správať sa v ich prospech.

Vyšetrovateľ inšpekcie Martin Lenner nedávno obvinil vyšetrovateľa Pavla Ďurku z trestného činu. Člen tímu Očistec vraj z nedbanlivosti maril úlohu verejného činiteľa. Ďurka mal za úlohu príslušnému policajnému útvaru oznámiť, že František Böhm, ktorý spáchal samovraždu, doma legálne drží strelné zbrane. Neurobil to. Vyšetrovateľ nepopiera pochybenie, no tvrdí, že sa dopustil iba disciplinárneho previnenia.

Práve dnes som prípad riešil s riaditeľom odboru kontroly a nariadil som, aby sa na to bližšie pozreli. Prokurátor krajskej prokuratúry to definoval ako disciplinárne previnenie, no prípad mu záhadne odňali.

Nový prokurátor v ňom už vidí naplnenie skutkovej podstaty trestného činu. Zhodnotiť to musia orgány činné v trestnom konaní, nie ja. Zdá sa mi však zvláštne, že obvinenie v prípade, ktorý je prezentovaný ako jasný, vzniesli až po ôsmich mesiacoch.

Prípad teda dostal prokurátor Martin Kováč, ktorého z Martina dočasne pridelili do Bratislavy a proti ktorému protestovali prokurátori žilinskej Krajskej prokuratúry. Vyzerá to tak, že zvláštne obvinenia vychádzajú z Krajskej prokuratúry v Bratislave. Dôverujete jej?