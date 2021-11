Vedec Valko: Empatická umelá inteligencia je sci-fi

V čase, keď majú slovenskí vedci skúmať, musia zarábať na živobytie, hovorí slovenský vedec v zahraničí Michal Valko.

Hovorí, že sa snažia urýchliť vedu a chcú pracovať na problémoch, ktoré by si zaslúžili Nobelovu cenu. Je jednou z najvýraznejších tvárí slovenskej mladej vedy a odborníkom na strojové učenie.

MICHAL VALKO sa v prestížnom parížskom laboratóriu špecializuje na výskum umelej inteligencie a je ambasádorom ESET Science Award.

Michal Valko prednáša na ENS Paris-Saclay v Paríži a od roku 2011 je v tíme SequeL francúzskeho Národného inštitútu pre výskum v oblasti informatiky a automatizácie,

od roku 2019 pracuje v parížskom laboratóriu spoločnosti Deep Mind, ktorá je súčasťou Google so špecializáciou na výskum umelej inteligencie

zaujíma sa o navrhovanie algoritmov, ktoré fungujú len s minimálnym zásahom ľudí

Na čo všetko by ste chceli vedieť využiť umelú inteligenciu?

Na zlepšenie životov ľudí. Naša spoločnosť pred niekoľkými dňami vydala takzvaný model AlphaFold. Ide o technológiu, ktorá dokáže presne predpovedať 3D modely proteínových štruktúr a má potenciál urýchliť výskum v každej oblasti biológie.

Ide o to, že určenie tvaru molekúl bolo veľmi drahé a trvalo aj päť mesiacov. Náš model to dokáže za minútu. Môže zásadne zefektívniť liečbu najmä neuro-kognitívnych chorôb.

Na čo by, naopak, umelá inteligencia určite nemala byť použitá?

Nemám konkrétny príklad. Jednoznačne by to nemalo byť nič, čo ľuďom akokoľvek uškodí. Hrozba nesprávneho využitia tu však stále bude. Preto má väčší význam hovoriť o opatreniach, ktoré by sme mali robiť, aby sme sa do podobnej situácie vôbec nedostali.

Elon Musk kritizoval spoločnosť Deep Mind. Hovorí, že by sme sa mali báť, lebo v stávke je celé ľudstvo, s tým, že projekt je nebezpečný. Vlani navyše predpovedal, že do piatich rokov nás umelá inteligencia ovládne či vyhubí. Máme mať strach?

Sme veľmi ďaleko od bodu, kedy sa počítač vôbec priblíži ľudskej inteligencii. Súčasná umelá inteligencia funguje vďaka neurónovým sieťam, ktorú trénujeme na vykonávanie určitej úlohy. Povedzme, že dokáže rozpoznať isté obrázky. Ak ju však naučíme niečo iné, to pôvodné zabudne. Okrem toho sú tu ďalšie desiatky problémov.

Obavy ľudí sa dobre demonštrujú na príklade vývoja auta bez vodiča. Pri voľbe medzi dvomi hrozbami, v rámci ktorých si má vybrať, koho zabije, sa rozhoduje inak ako človek. Chýba mu totiž empatia. Musk ďalej dodáva, že vlády by mali veľmi prísne regulovať používanie umelej inteligencie podobne, ako je to v prípade genetickej transformácie ľudí.