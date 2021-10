Dobré ráno: Toto je hanba nielen pre slovenský futbal

Ako všetci zlyhali pri zápase Trnavy so Slovanom.

18. okt 2021 o 23:06 Tomáš Prokopčák, Pavol Spál, Roman Cuprik, Viktor Hlavatovič

Vypočujte si podcast

Vyzeralo to ako bojové pole a nie ako futbalový zápas. Desiatky, možno stovky mužov v kuklách sa pustili do seba a futbalové derby medzi Slovanom a Trnavou si tak budeme pamätať ako jednu z najväčších bitiek chuligánov na Slovensku.

Ako sa vôbec mohlo stať, že sa na trávniku mlátili ľudia, kto to nezvládol a prečo takéto indivídua poriadne netrestáme?

Tomáš Prokopčák sa pýta Pavla Spála a Romana Cuprika.

Zdroj zvukov: TV/Dajto

Krátky prehľad správ

Núdzový stav na Slovensku nebude. Povedal to premiér Eduard Heger v rádiu Expres, opätovné zavedenie núdzového stavu podľa neho nehrozí. Na takýto krok Heger nevidí politickú vôľu a vyzýva ľudí, aby sa radšej dali zaočkovať.

Tretiu dávku vakcíny proti covidu vám môžu podať aj vtedy, ak vám to odporučí lekár. Pripomína to Ministerstvo zdravotníctva s tým, že NCZI zase posiela SMS správu všetkým pacientom, ktorí majú na tretiu dávku nárok. Týka sa to najmä onkopacientov, ľudí po transplantáciách či pacientov s HIV.

Ministerstvo vnútra vyhlásilo výberové konanie na policajného prezidenta. Uchádzači sa môžu prihlasovať do konca novembra, vedením polície je dočasne poverený Štefan Hamran. Zároveň sa však ministerstvo chystá meniť podmienky na výber šéfa polícia, väčší vplyv bude mať minister vnútra.

Aj česká automobilka Škoda prerušuje prakticky celú svoju výrobu. Výrobné linky zastaví na dva týždne, pretože nemá čipy i ďalšie súčiastky. Automobilka ponechá v prevádzke len jednu linku, aby dokončila desaťtisíc nedokončených automobilov.

Zomrel bývalý šéf americkej diplomacie Colin Powell, príčinou boli komplikácie spojené s covidom. Powell bol na čele americkej diplomacie vo vláde Goerga W. Busha, spája sa s ním škandál odôvodnenia vojenskej invázie do Iraku, keď zrejme na základe vyfabrikovaných dôkazov pred OSN tvrdil, že Saddám Husajn má biologické zbrane a usiluje sa o jadrové.

Odporúčanie

Neviem, či sme v Dobrom ráne niekedy vôbec odporúčali stolovú hru. Ak nie, nuž... dnes máme premiéru a na predlžujúce sa večery sa to hodí. Mojim dnešným odporúčaním tak je Divukraj, krásna, milá a príjemná strategická hra z rozprávkovej ríše zvierat a ročných období. Je pekná a dobre sa pri nej oddychuje.