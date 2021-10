Fico sa domáha konzultácie s Čaputovou. Nemusí mu odpovedať

Smer chce nové referendum s dvoma otázkami.

18. okt 2021 o 21:11 Peter Kováč

BRATISLAVA. Prešli len tri mesiace, odkedy Ústavný súd nepovolil referendum o predčasných voľbách a už sa schyľuje k ďalšiemu podobnému pokusu. Opozičný Smer má opäť len malú šancu na úspech.

Tentoraz šéf Smeru Robert Fico od prezidentky Zuzany Čaputovej žiada akúsi konzultáciu referendových otázok ešte predtým, než začne so zberom podpisov.

Obsah otázok by mal byť pritom takmer totožný s tým, ktorý začiatkom júla Ústavný súd nepovolil.

Tentoraz má ísť o dve otázky, presnú formuláciu zverejní Smer v úvode týždňa, zrejme v utorok. Zatiaľ nie je jasná forma, akou ich prezidentke zašle.

V prvej sa chce pýtať, či ľudia súhlasia so zmenou ústavy, aby bolo možné vyvolať predčasné voľby aj referendom alebo ústavným zákonom. Ide o riešenie, ktoré načrtol Ústavný súd, keď nedávno rozhodoval o ústavnosti referenda.

V druhej otázke by sa malo hlasovať o tom, či by sa malo skrátiť aktuálne volebné obdobie, teda o tom, či by mala vláda Eduarda Hegera skončiť predčasne.

Smer čaká, že Čaputová si teraz otázky prejde so svojím tímom poradcov a dá mu spätnú väzbu, či sú priechodné. Fico tento postup naznačil už po stretnutí na konci septembra.

„Oznámil som pani prezidentke, že jej doručíme dve otázky do ďalšej petičnej akcie a budeme čakať na jej reakciu. Ak oznámi, že otázky nepodá na posúdenie Ústavnému súdu, začneme zbierať podpisy,“ ohlasoval vtedy Fico.

Čaputová vopred naznačila, že postup, aký si predstavuje bývalý premiér, je „mimo debaty“.