Tarabov status k Čaputovej dcére na stíhanie asi nestačí. Brániť sa dá aj inak

Poslanec tvrdí, že status, ktorý vyvolal urážky, nemyslel ironicky.

19. okt 2021 o 19:13 Daniela Hajčáková

BRATISLAVA. Odídenec z klubu ĽSNS Tomáš Taraba vystavil na facebooku svojím príspevkom výsmechu 17-ročnú dcéru prezidentky Zuzany Čaputovej. Jeho status vyvolal reakcie tisícok ľudí, ale zrejme nestačí na trestné stíhanie.

Poslanec zverejnil fotografiu Emmy Čaputovej z módnej prehliadky s krátkymi vlasmi a výrazným make-upom, aký sa bežne na prehliadkach používa a napísal k nej vetu: "Po včerajšom dni vieme, že máme na Slovensku novú topmodelku.“

Pod príspevkom sa následne spustili urážlivé reakcie od ľudí, ktorí hodnotili vzhľad tínedžerky.

„Útok na politika alebo političku cez jeho deti je politické dno. Poslanec Taraba by sa o moju dcéru nikdy nezaujímal, keby to nesúviselo s mojou funkciou,“ reagovala na Tarabov príspevok Čaputová. „Ľudskej zlobe a hlúposti musím v živote čeliť, ale moje deti z toho vynechajte!“

Polícia status nazvala „exemplárnym prípadom šikanovania na internete“.

Od leta pribudol do zákona nový trestný čin - nebezpečné elektronické obťažovanie. Ak niekto zverejňuje o ďalšom človeku ponižujúce fotografie či videá a niekoho na sociálnych sieťach dlhodobo šikanuje, môže za to ísť na rok až šesť rokov do väzenia.

Dvaja advokáti, ktorých denník SME oslovil, majú pochybnosti, či poslancov status spadá pod tento trestný čin.

Nie každé amorálne konanie je trestné