Dobré ráno: Miloša Zemana zrejme zbaví senát právomocí

Český prezident je vo vážnom stave.

19. okt 2021 o 23:20 Adam Blaško, Matúš Krčmárik, Zuzana Kovačič Hanzelová

Vypočujte si podcast

https://www.podbean.com/player-v2/?i=jxdcq-110b239-pb&from=pb6admin&share=1&download=1&rtl=0&fonts=Arial&skin=1&font-color=&btn-skin=3

Počúvajte na Apple podcasty | Spotify | Google podcasty | RSS

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Situácia v Česku sa komplikuje. Hoci voľby dopadli jasne porážkou Andreja Babiša, a koalícia sa formuje medzi Spolu a Pirstanom, prezident Zeman leží vo vážnom stave v nemocnici.

Nitky poťahujú jeho kancelár Mynář, ktorý za vážne chorým prezidentom vodí nelegálne návštevy, a poslancom tvrdil, že prezident môže pracovať aj napriek svojmu stavu.

Nemocnica však reagovala, že prezident nie je spôsobilý vykonávať svoju funkciu, a tak chce senát Zemana zbaviť jeho právomocí. Čo sa to v Česku deje?

Zuzana Kovačič Hanzelová sa na túto tému pýta reportéra Matúša Krčmárika.

Zdroj zvukov: CNN Prima News, CT24

Podporte Dobré ráno Podcast Dobré ráno vzniká vďaka práci našich kolegov, reportérov a editorov v denníku SME. Ak chcete podporiť hľadanie faktov a pravdy, najľahšie to urobíte kúpou predplatného SME na sme.sk/podcast.

Teraz nás môžete podporiť aj kúpou podcastového hrnčeka s digitálnym predplatným. Pre tých, ktorí už majú predplatné, ale chcú iba hrnček, máme aj hrnček bez predplatného. Na adrese sme.sk/hrnceky nájdete celú ponuku.

Krátky prehľad správ

Na tretiu dávku vakcíny sa zaregistrovalo viac než 17-tisíc ľudí. Veľkú skupinu pozvaných na tretiu dávku zatiaľ tvoria pacienti liečení imunosupresívnou liečbou, teda liekmi, ktoré potláčajú imunitný systém, napríklad pri rôznych autoimunitných ochoreniach.

Predseda Národnej rady Boris Kollár vykázal opozičného poslanca Petra Krupu od Kotlebovcov z rokovacej sály. Dôvodom je, že poslanec si aj po opakovaných výzvach odmietol nasadiť na tvár rúško. Odôvodňoval to tým, že je naň alergický.

Návrh zákona poslankyne OĽaNO Anny Záborskej, ktorý môže v niekoľkých bodoch sťažiť prístup žien k interrupciám, skritizovala aj komisárka Rady Európy pre ľudské práva Dunja Mijatović. Poslala list poslancom slovenského parlamentu, v ktorom vyjadruje obavy z návrhu. Ak by parlament zmeny v zákone schválil, viaceré jeho body by viedli k obmedzeniu prístupu žien k bezpečnej a legálnej interrupcii, upozorňuje v liste komisárka. Slovensko by podľa nej porušovalo aj medzinárodné záväzky.

Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský nevylučuje zmenu COVID automatu, ani výhody pre očkovaných. Nevylučujem to, ani nesľubujem, povedal v utorok. Dnes je totiž covid automat nastavený tak, že v čiernych okresoch platia prísne obmedzenia aj pre zaočkovaných.

Odporúčanie

New York Times sa pozrelo na to, ako sa politickí konzervatívci v spojených štátoch inšpirujú autokraciou Viktora Orbána. Je to fascinujúci príbeh a dobrá analýza toho, čo Orbán predstavuje, a ako vyzerá jeho politika v Maďarsku.