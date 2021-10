Samosprávy sú pripravené na čerpanie zdrojov z Plánu obnovy

Premiér Heger oznámil, že samosprávy budú profitovať z investícií vo výške 5,5 miliardy eur.

19. okt 2021 o 17:11 SITA

BRATISLAVA. Samosprávy budú v najbližších rokoch priamo alebo nepriamo profitovať z investícií vo výške 5,5 miliardy eur.

V utorok to na tlačovej konferencii to po stretnutí so zástupcami samosprávnych združení povedal predseda vlády Eduard Heger (OĽaNO).

Obnova budov, cyklotrasy, digitalizácia

Pri priamom zapojení sa navyše môžu samosprávne kraje, mestá a obce uchádzať o projekty v celkovej sume 1,3 miliardy eur.

Môžu ich použiť na podporu digitálnej infraštruktúry na školách, výstavbu 200 kilometrov cyklotrás či obnovenie historicky a pamiatkovo chránených budov.

Peniaze budú zároveň určené na vybudovanie vyše tritisíc staníc na nabíjanie elektromobilov a vodíkových staníc a dobudovanie kapacít v materských školách, čím má vzniknúť 12-tisíc nových miest.

„Nepriamo budú môcť občania profitovať z investícií, ktoré budú realizované z úrovne štátnej správy, či prostredníctvom podnikateľských a iných subjektov. Jednou z kľúčových priorít plánu obnovy je kvalitná zdravotná starostlivosť. Reforma nemocníc je však previazaná aj s reformou ambulantnej starostlivosti, o ktorej sa možno doteraz veľmi málo hovorilo. Práve vďaka tomu vznikne vyše 170 nových ambulancií,“ vysvetlil Heger.

Zároveň dodal, že sa zmodernizuje 55 staníc záchrannej zdravotnej služby.

Témou spoločného rokovania bola podľa premiéra aj modernizácia slovenských železníc či podpora rekonštrukcie 30-tisíc rodinných domov v regiónoch.

Investície sú podmienené reformami

Generálna riaditeľka Sekcie Plánu obnovy na Úrade vlády Lívia Vašáková podotkla, že Slovensko môže žiadať desaťkrát o platby z plánu obnovy.

Investície sú však podmienené reformami, a preto v prvom rade krajina potrebuje zavádzanie reforiem a až následné investovanie peňazí. Peniaze majú byť v súvislosti so samosprávami investované do štyroch veľkých oblastí.

Pre školy je vyčlenených 350 miliónov eur, pre materské školy 140 miliónov, na sociálnu starostlivosť 200 miliónov eur. Rovnaká suma je určená na obnovu historických a pamiatkových budov, 105 miliónov je vyčlenených na cyklotrasy a 10 miliónov pre nabíjacie stanice pre elektromobily.

Predseda Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Branislav Tréger uviedol, že združenie požiadalo premiéra, aby bola v rámci plánu obnovy navýšená vyčlenená suma pre oblasti školstva, životného prostredia, zdravotníctva a digitalizácie verejnej správy.

Premiéra zároveň požiadali o zavedenie „deliacich čiar“ v pláne obnovy, teda aby niektorí žiadatelia nemohli získať prostriedky z plánu obnovy, napríklad na budovanie cyklotrás viackrát, zatiaľ čo iní nebudú môcť čerpať ani raz.