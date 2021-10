Verejní funkcionári už nedostanú vojenské hodnosti

Rezort spravodlivosti chce v spolupráci s registrovými súdmi vykonať automatizované doplnenie identifikačných údajov do obchodného registra. Chce tým odbremeniť podnikateľov od tejto povinnosti. Vyplýva to z novely zákona o obchodnom registri, ktorú schválili poslanci. Povinnosť doplnenia identifikačných údajov predpokladá zákon o obchodnom registri z roku 2019. Osoby zapísané v obchodnom registri sú na základe toho povinné najneskôr do 30. septembra 2022 doplniť identifikačné údaje o všetkých osobách vystupujúcich v tomto registri v určitom právnom postavení, napríklad ako spoločníci či prokuristi.

Predvolebné prieskumy by mohli byť zverejňované aj tri dni pred voľbami. Skrátenie tzv. volebného moratória na 48 hodín pred dňom hlasovania vyplýva z návrhu novely zákona o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý poslanci posunuli do druhého čítania.

Doba platnosti zbrojnej licencie by sa mohla obmedziť na päť rokov, dosiaľ nebola určená. Zbrojný preukaz by mal naďalej platiť desať rokov, pričom raz za päť rokov by sa mala preverovať bezúhonnosť a spoľahlivosť držiteľa zbrojného preukazu a podmienka pobytu na území SR. Zmeny by mohli nastať aj pri kategóriách zbraní. Vyplýva to z novely zákona o strelných zbraniach a strelive, ktorú poslanci posunuli do druhého čítania.