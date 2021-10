Kollár znova vykázal opozičného poslanca Krupu z rokovacej sály

Zoznam psychotropných a omamných látok sa má rozšíriť. Vyplýva to z novely zákona o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch, ktorú poslanci posunuli do druhého čítania. Návrh predložil rezort zdravotníctva. Zoznam sa má doplniť o sedem psychotropných látok prvej skupiny. Medzi psychotropné látky prvej skupiny sa majú pridať aj dve nové psychoaktívne látky. Preradiť by sa tiež mala omamná látka izotonitazén z druhej skupiny omamných látok do prvej skupiny omamných látok, pretože táto omamná látka nemá terapeutické použitie. Podľa predloženého návrhu táto látka vykazuje podobnú účinnosť ako morfín, ale na rozdiel od morfínu sa vo forme lieku nepoužíva.

Mal by sa mal obmedziť reexport humánnych liekov zaradených do zoznamu kategorizovaných liekov. Umožniť by to mala novela zákona o liekoch a zdravotníckych pomôckach z dielne Ministerstva zdravotníctva, ktorú poslanci posunuli do druhého čítania. Návrh sa zaoberá aj činnosťou etickej komisie rezortu zdravotníctva pre klinické skúšanie liekov, zdravotníckych pomôcok a pre štúdie výkonu diagnostickej zdravotníckej pomôcky in vitro. V prípade, že by komisia nesúhlasila s povolením klinického skúšania lieku, zdravotníckej pomôcky alebo štúdie výkonu diagnostickej zdravotníckej pomôcky in vitro, po novom by SR daný posudzovaný biomedicínsky výskum nepovolila.