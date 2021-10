Od Nicholsona ku Kuciakovi. Na Slovensku sledovali desiatky novinárov

Hľadali aj informátorov.

21. okt 2021 o 18:49 Roman Cuprik

BRATISLAVA. Začala s tým SIS pod vedením Ivana Lexu a pokračovalo Vojenské spravodajstvo za Ľubomíra Galka. Vrchol však prišiel až za vlády Smeru.

V histórii Slovenska čelili odpočúvaniu či sledovaniu desiatky novinárov. Len verejne známych je viac ako 40 prípadov zásahu do ich súkromia. Ľudia, ktorí odhaľovali korupciu v štátnych orgánoch či mafiánske praktiky podnikateľov, si tak museli čítať prepisy svojich telefonických rozhovorov alebo prezerať fotografie svojich vychádzok s deťmi.

O tejto téme bude na Slovensku hovoriť Matt Apuzzo z amerických novín The New York Times, ktorý má so sledovaním vlastné skúsenosti. Nedávno vyšlo najavo, že tamojšie ministerstvo spravodlivosti, ktoré má aj právomoci generálnej prokuratúry, Apuzzovi a trom jeho kolegom počas vlády Donalda Trumpa zaistilo nahrávky z ich telefónov. Dôvodom bolo hľadanie únikov utajovaných informácií.

"Hrozí, že to umlčí zdroje, na ktoré sa spoliehame, keď verejnosti poskytujeme kľúčové informácie o tom, čo robí vláda," komentoval situáciu šéfredaktor New York Times Dean Baquet v redakčnom stanovisku.

Zastrašovanie novinárov za Mečiara

V 90. rokoch bolo známe, že SIS sleduje a rôznym spôsobom zastrašuje novinárov. Vtedajší reportér spravodajstva českej televízie Nova na Slovensku Eugen Korda po sledovaní a vyhrážkach aj na istý čas odišiel do zahraničia.

Podobne sa na chvíľu stiahol aj vtedajší redaktor Nového Času Slavo Klikušovský. Mečiarova SIS vtedy proti nemu a ďalšiemu redaktorovi Karolovi Lovašovi spustila diskreditačnú kampaň.