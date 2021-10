Koalícia vraj stíhaného Kažimíra vo funkcii nechce, no cez výbor neprešla ani len výzva na odstúpenie

Heger i Čaputová by na jeho mieste odišli sami.

20. okt 2021 o 17:39 Peter Kováč

BRATISLAVA. Odchod exministra financií Petra Kažimíra z jeho postu guvernéra Národnej banky by radi videli viacerí predstavitelia vládnej koalície, no zároveň na to príliš tlačiť nebudú.

Kažimír je aktuálne najvyššie postaveným funkcionárom štátu obvineným z korupcie, no vláda sa ani po viac než týždni od obvinenia na jeho odvolávanie nechystá. Rovnaký postoj zaujal tento týždeň aj finančný výbor parlamentu, ktorý chcel bývalú tvár Smeru na tento krok vyzvať.

Návrh poslanca OĽaNO Petra Kremského však nepodporili ani traja koaliční poslanci. Hlasovania sa v tomto bode zdržali György Gyimesi a Erik Ňarjaš, ktorí sú takisto z OĽaNO, ale aj Jozef Hlinka zo Sme rodina.

"Zrejme majú pocit, že to aj tak nemá zmysel," myslí si Kremský. Naráža tým najmä na pomerne zložitý mechanizmus odvolávania guvernéra Národnej banky Slovenska.