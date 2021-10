Ranný brífing: Milióny z pomoci skončili v schránkach, Krajniak mlčí

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

21. okt 2021 o 23:31 Michal Deliman

Sieť podozrivých firiem mohla získať 24 miliónov eur na pomoc v pandémii. Ich majitelia sú väčšinou z Grécka a Chorvátska, roky nezverejňujú účtovné závierky a viaceré dlhujú štátu na daniach. Prípad už rieši špeciálna prokuratúra, minister Milan Krajniak mlčí.

Prípad mladistvej Judity Hany Konečnej, ktorú odsúdili za vraždu 16-ročného kamaráta Tomáša Teličáka, vyvolával mesiace veľa otáznikov a nejasností. Aký mala bezproblémová gymnazistka motív a prečo aj samotný rozsudok vyvoláva stále množstvo otázok? Téme sa venuje dnešné vydanie podcastu Dobré ráno.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Štát vyplácal milióny sieti schránkových firiem. Krajniak je ticho

Od Nicholsona ku Kuciakovi. Na Slovensku sledovali desiatky novinárov

Čechom prudko zdražujú hypotéky, Slováci také čísla roky nevideli

Pegasus, väzba či pokus o vraždu. Vlády proti médiám zasahujú aj v demokraciách

Mauro Pini: Cieľ je jasný. Nebudeme sa s Petrou schovávať za strom

Dlho sme čakali na sci-fi hodné 21. storočia. Až prišla Duna

Štát vyplácal milióny sieti schránkových firiem

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak. (zdroj: TASR)

Schránkové firmy s vlastníkmi v zahraničí, z ktorých viaceré nemajú ani len schránku v mieste slovenského sídla, dostali milióny eur zo štátnej pomoci vyplácanej počas pandémie.

Na sieť podozrivých firiem, ktoré mohli získať až 24 miliónov eur z tzv. prvej pomoci, upozornilo Investigatívne centrum Jána Kuciaka. Tieto peniaze priznávali úrady práce. Všetkých 28 firiem, o ktorých centrum píše, podpísalo zmluvy s úradom v Pezinku.

Za úrady práce zodpovedá minister Milan Krajniak zo Sme rodina. Ten sa k prípadu verejne nevyjadril. V spoločnom písomnom stanovisku ministerstvo a ústredie práce tvrdia, že po zistení možného zneužitia systému konali a podali trestné oznámenie.

Partneri Sme rodina z vlády buď mlčia, alebo sa vyjadrujú zdržanlivo. „Bohužiaľ, nájdu sa ľudia, ktorí práve toto zneužívajú. Takýmto treba klepnúť po prstoch,“ povedal šéf SaS Richard Sulík.

Premiér Eduard Heger z OĽaNO je v Bruseli a ku kauze sa tak zatiaľ nevyjadril, Krajniakov stranícky šéf Boris Kollár povedal, že minister nemôže zodpovedať za každého podriadeného.

Krajniakova zodpovednosť: Celkom jednoznačnú odpoveď na otázku zodpovednosti by dala taká firma medzi prijímateľmi, na ktorú by sa zistila nejaká väzba ministra či jeho blízkeho okolia, píše Peter Schutz.

Od Nicholsona ku Kuciakovi. Sledovali desiatky novinárov

Mnohých novinárov si nechal lustrovať a neskôr dal sledovať aj Marian Kočner. (zdroj: SME/Jozef Jakubčo)

Začala s tým SIS pod vedením Ivana Lexu a pokračovalo Vojenské spravodajstvo za Ľubomíra Galka. Vrchol však prišiel až za vlády Smeru.

V histórii Slovenska čelili odpočúvaniu či sledovaniu desiatky novinárov. Len verejne známych je viac ako 40 prípadov zásahu do ich súkromia.

Ľudia, ktorí odhaľovali korupciu v štátnych orgánoch či mafiánske praktiky podnikateľov, si tak museli čítať prepisy svojich telefonických rozhovorov alebo prezerať fotografie svojich vychádzok s deťmi.

Kto a prečo nás sleduje alebo odpočúva: Dnes novinári vo fungujúcich demokraciách väčšinou nepredpokladajú, že ich štát odpočúva. Ich bezdôvodné odpočúvanie alebo sledovanie je vždy medzi prvými znakmi zneužívania moci a technologického aparátu tajných služieb. Ak sa niečo také prevalí, médiá bijú na poplach. Oprávnene, píše šéfredaktorka Beata Balogová.

V skratke ďalšie správy zo Slovenska:

Koronavírus na Slovensku: PCR testy odhalili 3 091 nakazených, laboratóriá vyhodnotili 14 273 vzoriek. Počet hospitalizovaných stúpol o 12, v nemocniciach tak aktuálne leží 1 052 pacientov. Pribudlo aj 11 obetí koronavírusu. Prvú dávku vakcíny dostalo 1 127 ľudí. Od pondelka 25. októbra sa spúšťa možnosť registrácie na očkovanie treťou dávkou pre osoby nad 55 rokov a ďalšie skupiny. Opatrenia sa na sviatky sprísňovať nebudú.

PCR testy odhalili 3 091 nakazených, laboratóriá vyhodnotili 14 273 vzoriek. Počet hospitalizovaných stúpol o 12, v nemocniciach tak aktuálne leží 1 052 pacientov. Pribudlo aj 11 obetí koronavírusu. Prvú dávku vakcíny dostalo 1 127 ľudí. Od pondelka 25. októbra sa spúšťa možnosť registrácie na očkovanie treťou dávkou pre osoby nad 55 rokov a ďalšie skupiny. Opatrenia sa na sviatky sprísňovať nebudú. Sme rodina odmieta Lengvarského reformu: Hnutie Sme rodina nepodporí v predloženej forme reformu nemocníc. Po rokovaní poslaneckého klubu hnutia s ministrom zdravotníctva Vladimírom Lengvarským to povedal šéf klubu Peter Pčolinský. Sme rodina je ochotná sa ešte o téme rozprávať, pokiaľ by ministerstvo zdravotníctva stihlo "obehnúť" dotknuté regióny a získať si ich podporu.

Hnutie Sme rodina nepodporí v predloženej forme reformu nemocníc. Po rokovaní poslaneckého klubu hnutia s ministrom zdravotníctva Vladimírom Lengvarským to povedal šéf klubu Peter Pčolinský. Sme rodina je ochotná sa ešte o téme rozprávať, pokiaľ by ministerstvo zdravotníctva stihlo "obehnúť" dotknuté regióny a získať si ich podporu. Vinní z korupcie: Bývalý šéf kontrarozviedky SIS Peter Gašparovič a bratislavský expolicajt Ladislav Vičan sú vinní z prijímania úplatku. Gašparoviča odsúdil Špecializovaný trestný súd na 11-ročný nepodmienečný trest. Vičan dostal desaťročný nepodmienečný trest. Obaja dostali aj peňažné tresty.

Ak vás baví čítať tento newsletter, skúste aj ďalšie od SME ✍️ Výber šéfredaktorky: Šéfredaktorka Beata Balogová každý týždeň odporúča články, ktoré by ste si nemali nechať ujsť. Odoberať > 🤔 Víkendový výber: Zaujímavé rozhovory, príbehy či výlety do histórie. To najlepšie z víkendového čítania priamo na váš e-mail. Odoberať > 💬 Výber rozhovorov: Raz týždenne vyberieme najzaujímavejšie rozhovory, ktoré spravili naši kolegovia. Odoberať > 📰 Denný newsletter Korzára: To najzaujímavejšie a najčítanejšie z aktuálneho diania na východnom Slovensku. Odoberať >

Čechom prudko zdražujú hypotéky, Slováci také čísla roky nevideli

Česi sa musia pripraviť na drahšie hypotéky. (zdroj: SITA/AP)

Česi po rokoch lacných hypoték narazili na novú realitu. Vysoká inflácia donútila centrálnu banku pristúpiť k zvyšovaniu základnej úrokovej sadzby, ktorá sa už premieta do výraznejšieho zdražovania hypoték.

V kombinácii s rastom cien nehnuteľností a všeobecným zdražovaním materiálov i služieb je to nepríjemná správa.

Hypotéky zdražujú najrýchlejším tempom od konca roka 2018. V septembri ich priemerná úroková sadzba stúpla z 2,32 na 2,43 percenta, čo vyplýva z údajov Fincentrum Hypoindex.

V porovnaní so sadzbami pod jedným percentom, ktoré ponúkajú banky na Slovensku, ide o pomerne vysoký úrok.

O niekoľko mesiacov sa môže situácia ešte výraznejšie zhoršiť. „Hypotéky budú ešte rýchlejšie zdražovať v najbližších mesiacoch,“ upozorňuje ekonóm Trinity Bank Lukáš Kovanda. Do konca roka by sa mohli priblížiť k štyrom percentám.

V skratke ďalšie správy z ekonomiky:

Sulík zhodnotil očkovaciu lotériu: Očkovacia lotéria je úplná hlúposť a robí len zlobu, vyhlásil pred novinármi v Národnej rade minister hospodárstva Richard Sulík. Minister by radšej privítal zníženie dane z pridanej hodnoty na energie.

Očkovacia lotéria je úplná hlúposť a robí len zlobu, vyhlásil pred novinármi v Národnej rade minister hospodárstva Richard Sulík. Minister by radšej privítal zníženie dane z pridanej hodnoty na energie. Twitter kúpil appku od Slováka: Jedna z najväčších sociálnych sietí na svete Twitter kúpila četovaciu aplikáciu Sphere od 28-ročného Slováka Tomáša Halgaša. Je tak jedným z prvých Slovákov, ktorému sa podarilo svoju start-upovú ideu rozvinúť a predať niektorej z veľkých technologických firiem.

Jedna z najväčších sociálnych sietí na svete Twitter kúpila četovaciu aplikáciu Sphere od 28-ročného Slováka Tomáša Halgaša. Je tak jedným z prvých Slovákov, ktorému sa podarilo svoju start-upovú ideu rozvinúť a predať niektorej z veľkých technologických firiem. Lepšia bezpečnosť na cestách: Parlament posunul do druhého čítania novelu zákona z dielne koaličných poslancov a poslankýň o cestnej premávke. Jej prioritným cieľom je jasne definovať a spresniť bočný odstup pri predbiehaní zraniteľných účastníkov cestnej premávky.

Proti médiám zasahujú aj vlády v demokraciách

Sídlo The New York Times. (zdroj: TASR/AP)

"Je to jednoducho nesprávne," povedal americký prezident Joe Biden o snahách dostať sa cez ministerstvo spravodlivosti k zdrojom novinárov, ktoré sa začali ešte počas vládnutia jeho predchodcu Donalda Trumpa. Trumpova vláda sa takto zamerala na jedny z najprestížnejších médií – New York Times, CNN alebo Washington Post.

Biden prikázal žalobcom, aby prestali konfiškovať reportérom dáta z mobilov alebo z mailov. Spravil to však až po kritike, pretože aj jeho vláda v prvých mesiacoch v trumpovských praktikách pokračovala.

Biden potom novinárov ubezpečil, že kým si budú robiť svoju prácu, nebude ich nikto sledovať. Mnohé otázky však ostali nezodpovedané. Napríklad to, ako široko si žalobcovia budú vysvetľovať pojem novinárska práca. A či budú tieto pravidlá platiť aj za ďalších vlád.

Ide totiž len o pokyn prezidenta štátnym žalobcom. Zákon, podľa ktorého vláda donedávna postupovala proti novinárom, sa nemení. Problém nastáva vtedy, ak vláda vyhodnotí, že zdrojom môže byť napríklad hacker alebo zahraničný agent. V tom prípade už nejde o legitímny únik informácií, ale o čin špionáže, a teda o sledovanie novinárov sa pokúsiť môže.

... a potom prišiel Obama: Niektorí ľudia by si priali, aby médiá vyzerali ako facebook, že by videli len to, čo im vyhovuje, hovorí v rozhovore pre SME Matt Apuzzo, americký novinár a trojnásobný držiteľ prestížnej Pulitzerovej ceny. V rozhovore opisuje aj to, ako majú novinári pristupovať k vláde a prečo je neprípustné, ak ich politici nazývajú nepriateľmi štátu.

V skratke ďalšie správy zo sveta:

Muži, ktorí si privlastnili Zemana: České médiá už dlhší čas poukazujú na to, že prezidentský úrad môže za Miloša Zemana sčasti vykonávať trojica nikým nevolených úradníkov, ktorí sledujú predovšetkým svoje vlastné záujmy a prezidenta svojvoľne ovplyvňujú. Kto sú Mynář, Nejedlý a Ovčáček?

České médiá už dlhší čas poukazujú na to, že prezidentský úrad môže za Miloša Zemana sčasti vykonávať trojica nikým nevolených úradníkov, ktorí sledujú predovšetkým svoje vlastné záujmy a prezidenta svojvoľne ovplyvňujú. Kto sú Mynář, Nejedlý a Ovčáček? Nemecký hrdina antivaxerov: Pandémiu koronavírusu označuje za výmysel svetových elít a ich nástroj na získanie kontroly nad zvyškom ľudstva. Žalobu na svetových politikov, vedcov a novinárov za „zločiny proti ľudskosti“ chce priviesť až pred súd. Jeho priaznivci takéto sľubované súdne konanie nazývajú aj “Norimberský proces číslo 2”.

Pandémiu koronavírusu označuje za výmysel svetových elít a ich nástroj na získanie kontroly nad zvyškom ľudstva. Žalobu na svetových politikov, vedcov a novinárov za „zločiny proti ľudskosti“ chce priviesť až pred súd. Jeho priaznivci takéto sľubované súdne konanie nazývajú aj “Norimberský proces číslo 2”. Európsky summit v tieni sporu s Poľskom: V Európskej únii sa rozbieha kríza, ktorá by natrvalo mohla ovplyvniť jej fungovanie. Dlhoročný spor medzi Európskou úniou a Poľskom sa dostáva na novú úroveň.

Zo zahraničných webov:

Mauro Pini: Cieľ je jasný. Nebudeme sa s Petrou schovávať za strom

Petra Vlhová a Mauro Pini. (zdroj: Facebook/Petra Vlhová.)

Trénerom Petry Vlhovej mohol byť už pred piatimi rokmi. V tom čase slovenská lyžiarka hľadala náhradu za Ivana Iľanovského.

Vlhovej otec Igor zrazu dostal tip na Maura Piniho. Komunikovali spolu prostredníctvom e-mailov. Požiadavky švajčiarskeho trénera boli vtedy pre Vlhovcov nesplniteľné.

„Keď mi napísal, koľko chce na sezónu, až sa mi pretočili bielka. Odpísal som mu, že pri všetkej úcte je to nereálne,“ načrtol Igor Vlha.

Keď jeho dcéra ukončila po zisku veľkého glóbusu päťročnú spoluprácu s Liviom Magonim, Švajčiar Mauro Pini dostal druhú šancu.

„Hneď pri prvom rozhovore s Vlhovcami som mal jasný pocit. Som pripravený Petru trénovať,“ prezradil Pini pre Sportnet.

Ďalšie športové správy: ⚽️ Športový prehľad: Kolegovia zo Sportnet.sk denne pripravujú newsletter Športový prehľad, v ktorom nájdete tie najdôležitejšie športové správy. Aktivujte si jeho odber jedným klikom.

Dlho sme čakali na sci-fi hodné 21. storočia. Až prišla Duna

Timothée Chalamet a Rebecca Ferguson v scéne z filmu Duna. (zdroj: SITA/AP)

Toto je ten film. Film, ktorý žáner sci-fi už veľmi potreboval, ale nikto ho nedokázal priniesť, ani tvorcovia Star Wars, hoci na to mali niekoľko pokusov.

Je to film, ktorý presahuje tradičný pôdorys futuristických vojen, a na pozadí vizuálneho divadla dokáže vyrozprávať hlboký a intímny príbeh moderného človeka zmietaného predtuchami o svojej blízkej budúcnosti.

Duna vznikla podľa knihy, o ktorej sa hovorilo, že sa nedá sfilmovať. Americký spisovateľ Frank Herbert ju napísal ešte v roku 1965.

O necelých dvadsať rokov ju adaptoval legendárny režisér David Lynch, no so svojou prácou nebol celkom spokojný a v strižni nemal ani konečné slovo, a tak producentov poprosil, aby ho z titulkov vymazali.

V tom čase už v Kanade dospieval Denis Villeneuve a sníval o tom, že raz túto možnosť dostane aj on. Vedel by to inak a lepšie, o tom bol presvedčený, len k tomu potreboval voľnosť, aby mohol urobiť jeden radikálny krok. A dostal ju.

V skratke ďalšie správy z kultúry:

Pri láske strieka krv: Kto má ešte ilúzie o láske v manželstve, kto verí na nekonečne harmonický vzťah, asi ešte nevidel filmy Ingmara Bergmana. Jeho seriál Scény z manželského života z roku 1973 bol mrazivou psychologickou drámou medzi dvoma kultivovanými, inteligentnými bytosťami, ktoré boli jedna pre druhú monštrom. HBO má dnes v ponuke skvelý americký remake.

Kto má ešte ilúzie o láske v manželstve, kto verí na nekonečne harmonický vzťah, asi ešte nevidel filmy Ingmara Bergmana. Jeho seriál Scény z manželského života z roku 1973 bol mrazivou psychologickou drámou medzi dvoma kultivovanými, inteligentnými bytosťami, ktoré boli jedna pre druhú monštrom. HBO má dnes v ponuke skvelý americký remake. Zomrela kráľovná opery: Hovorili jej Kráľovná belkanta, Diva divissima či Primadonna assoluta. Hlas slávika, Cárovná spevu, Kráľovná koloratúry aj Božská Edita. Edita Gruberová, ktorá od 70. rokov minulého storočia vystupovala na popredných svetových operných scénach, zomrela v Zürichu vo veku 74 rokov.

Hovorili jej Kráľovná belkanta, Diva divissima či Primadonna assoluta. Hlas slávika, Cárovná spevu, Kráľovná koloratúry aj Božská Edita. Edita Gruberová, ktorá od 70. rokov minulého storočia vystupovala na popredných svetových operných scénach, zomrela v Zürichu vo veku 74 rokov. Celkom nahá nezostala: Toto by každej speváčke neprešlo. Nie každej by nahrávacia spoločnosť dovolila vydať singel, na ktorom znie len klavír a jej hlas. Podobné pesničky už v rádiách nepúšťajú, nemajú komerčný potenciál. Ale Adele je iný prípad.

Rozhovory ZKH

Rozhovory ZKH: Martin Smatana. (zdroj: SME/Jozef Jakubčo)

Ako bude vyzerať slovenské zdravotníctvo, ak by reforma prešla? Dá sa robiť stratifikácia bez reformy ambulantnej starostlivosti? Nie je najväčšia slabina, že sa blížia komunálne voľby a práve stratifikácia sa môže stať hlavnou témou kampane v regiónoch? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s analytikom Martinom Smatanom.

Podcasty SME

Odkrývanie: Najväčší nacistický hoax: Reportáž o slovenských Židoch na východe napísal nacistický agent

Najväčší nacistický hoax: Reportáž o slovenských Židoch na východe napísal nacistický agent Ľudskosť: O dospievaní, materstve, interrupcii a spájaní dvoch svetov so Janette Maziniovou Motlovou

O dospievaní, materstve, interrupcii a spájaní dvoch svetov so Janette Maziniovou Motlovou Kvantum ideí: Sme slobodní, ak často konáme na základe podvedomých stimulov?

Sme slobodní, ak často konáme na základe podvedomých stimulov? Svet medzi riadkami: Ako Slovensko pomáha slabším krajinám

Karikatúra

Štátny rozpočet. (zdroj: Vico)

Recept dňa

Mleté mäso s kapustou. (zdroj: Naničmama.sk | dasa_)

Nemusí byť len kyslá. Skvelé jedlá uvaríte aj z hlávkovej kapusty.

Voľný čas

Začnite deň s krížovkou denníka SME, alebo si precvičte mozog s dnešným sudoku.

Ďakujeme, že ste časť svojho rána strávili so SME. Uvidíme sa opäť v pondelok.

Chcete pravidelne dostávať Ranný brífing SME e-mailom? Prihláste sa na odber jedným klikom.