Analytik Smatana: Ministerstvo reformu nemocníc komunikovalo neskoro

Téma stratifikácie spôsobuje v koalícii napätie.

23. okt 2021 o 12:18 Zuzana Kovačič Hanzelová, Barbora Paľovčíková

V koalícii je opäť nezhoda, strana Sme rodina Borisa Kollára nechce podporiť súdnu mapu ani reformu nemocníc. Predseda parlamentu v regiónoch sľubuje, že žiadne nemocnice sa zatvárať nebudú.

Bez stratifikácie nemocníc však Slovensko neuvidí ani milióny z plánu obnovy. Ak ju neurobíme, udeje sa v nemocniciach aj tak, ale samospádom.

O stratifikácii nemocníc a stave zdravotníctva na Slovensku hovorí pre SME analytik MARTIN SMATANA, ktorý na reforme nemocníc pracoval na ministerstve zdravotníctva ešte za čias ministerky Andrei Kalavskej.

Martin Smatana: v rokoch 2016 až 2020 viedol Inštitút zdravotnej politiky na ministerstve zdravotníctva

pracoval ako analytik pre britskú Národnú zdravotnú službu (NHS)

vyštudoval zdravotnícky manažment na londýnskej Imperial College

Minister financií hovorí, že zdravotníctvo dostane o 411 miliónov eur viac ako minulý rok. Je to naozaj tak?

Bohužiaľ, nie. Číslo 411 miliónov vychádza z toho, že sa porovnal plán rozpočtu na rok 2021 s plánom na budúci rok. Keď porovnáme celkové výdavky, tak suma je 411 miliónov eur. Ale skutočnosť býva často iná ako plány. Keď sa pozrieme, aká je očakávaná skutočnosť tohto roku a porovnáme to s návrhom na budúci rok, tak nemáme nárast o 411 miliónov, ale pokles o 21 miliónov eur.

Je ale pravda, že celkové výdavky, ktoré boli komentované ministerstvom financií, nie sú až také dôležité. Započítavajú sa tri položky - prvá položka sú výdavky na verejné zdravotné poistenie (VZP). Druhou položkou sú výdavky spojené s budovami ministerstva. Treťou sú rezervy. Všetky sa započítajú do čísla, ktoré je oproti očakávanej skutočnosti tohto roka nižšie o 21 miliónov eur.

Kľúčové sú práve výdavky na verejné zdravotné poistenie. Keď použijeme rovnakú metodiku, akou to porovnalo ministerstvo, čiže rozpočet na rok 2021 oproti rozpočtu na budúci rok, tak je tam navýšenie o milión eur. Sú to položky, ktoré majú ísť na mzdy, lieky, spotrebný materiál, investície - teda všetko kľúčové, čo si nemocnice alebo ambulancie môžu vygenerovať z vlastných zdrojov.

Čiže je spravodlivé povedať, že rozpočet pre zdravotníctvo na budúci rok bude navýšený o milión eur?

Je to rovnaká metodika, akú použilo ministerstvo financií. Treba sa pozerať nie na plán roku, ale na očakávanú skutočnosť. Keď sa pozrieme na očakávanú skutočnosť výdavkov z verejného zdravotného poistenia a porovnáme to s plánom na budúci rok, navýšenie je 152 miliónov eur. Ale ani toto číslo nie je finálne a to je dôvod, prečo je rozpočet taký mätúci.

Aby sme vedeli overiť, či budeme mať 152 miliónov eur navyše pre zdravotné poisťovne, najskôr si musíme pozrieť, z čoho sa to číslo skladá a potom aj to, či očakávaná skutočnosť tohto roku je dopočítaná správne. Základ dobrého rozpočtovania je podseknúť súčasný rok a opticky navýšiť budúci rok, aby bolo číslo čo najväčšie.

Má minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský podľa návrhu rozpočtu peniaze na zastabilizovanie zdravotného personálu, ktorého je na Slovensku beztak málo?

Obávam sa, že nie.