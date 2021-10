Desiatky ľudí si uctili obete nehody slovenského remorkéra vo Viedni

Na pietnej spomienke sa zúčastnil aj Emil Šimek, ktorý ako jediný člen slovenskej posádky prežil.

22. okt 2021 o 13:35 TASR

BRATISLAVA. Pamiatku ôsmich slovenských námorníkov, ktorí zahynuli pri jednej z najväčších tragických udalostí námornej dopravy, si v piatok spustením venca na hladinu Dunaja pripomenuli bývalí kolegovia, rodinní príslušníci a ostatní pamätníci.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Urobili tak pri príležitosti 25. výročia tragédie tlačného remorkéra Ďumbier na vodnom diele Freudenau.

"Radi by sme touto pietnou spomienkou a hodením venca na Dunaji, uctili tých, ktorí sú pre nás dodnes hrdinami, ktorí statočne bojovali s neovládateľným remorkérom, no nakoniec sa im nepodarilo vrátiť do prístavu. Česť ich pamiatke,” vyhlásil riaditeľ spoločnosti Slovenská plavba a prístavy (SPaP) Jaroslav Michalco.

Veniec, ktorý je podľa jeho slov symbolickým odkazom, že na námorníkov nezabúdame, na Dunaj vyviezla a spustila loď SPaP. Na znak smútku mala vlajku spustenú na pol žrde.

Na pietnej spomienke sa zúčastnil aj Emil Šimek, ktorý ako jediný člen slovenskej posádky túto tragédiu prežil. Ako uviedol, išlo o jeho prvú návštevu pobrežia Dunaja, odkedy sa udalosť odohrala.

Pred 25 rokmi sa stala na rakúskej časti Dunaja jedna z najväčších námorných tragédií na tomto európskom veľtoku, ktorá stála vtedy životy ôsmich slovenských námorníkov tlačného remorkéru Ďumbier.

K nešťastiu došlo 22. októbra 1996 krátko pred 20.00 h neďaleko elektrárne vo Viedni-Freudenau po tom, ako remorkér s loďou, naloženou 750 tonami kostnej múčky, minul dráhu do plavebnej komory a silný prúd ho zahnal k prepúšťacím splavom na reguláciu vody.

Tam sa loď s nákladom zachytila na múroch druhej a tretej hate, zatiaľ čo remorkér s posádkou stiahol prúd cez štvrtú hať. Len jednému členovi slovenskej posádky sa nešťastie podarilo prežiť.