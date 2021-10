Rodičia chceli, aby hovorili len po anglicky. Na staré kolená sa učia slovenčinu

Na Slovensko príde držiteľ troch Pulitzerovych cien. Ako Nemec a jeho tvrdohlavým somárom putujú do Iránu - aj cez Slovensko. Spoločnosť sa radikalizuje, môžu za to nezodpovední politici. Správy zo Slovenska, ktoré zaujali cudzincov.

22. okt 2021 o 14:23 The Slovak Spectator

1. Novinárov môžete kritizovať, no hovoriť o nich ako nepriateľoch štátu je už príliš, hovorí v rozhovore trojnásobný držiteľ Pulitzerovej ceny Matt Apuzzo, ktorý príde na Slovensko. Aj jeho sledovala vláda, a dokonca mu zhabala nahrávky: Some people want to make the real world equivalent to a Facebook feed

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

2. Fico je jeden z najhorších príkladov, ako politici živia “krčmové reči”. Politológovia sa zhodujú, že keď mainstreamoví politici hovoria ako radikáli, len tým zvyšujú podporu extrémistov: Extremists benefit from radical narratives spread by some Slovak politicians