Nepodporenie reforiem považuje Heger za červenú čiaru

Je to výsmech občanom do tváre, hovorí premiér o blokovaní reforiem zo strany Sme rodina.

23. okt 2021 o 14:03 SITA, TASR

BRATISLAVA. Ľudia stojaci za poskytnutím pandemickej pomoci schránkovým firmám musia byť postavení pred súd. V diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy to povedal predseda vlády Eduard Heger (OĽaNO).

Reagoval tak na aktuálnu kauzu, kedy štát v rámci pandemickej pomoci poslal finančné príspevky aj schránkovým firmám. Zo štátnej pomoci tak mohlo byť podvodne odčerpaných sedem až 24 miliónov eur.

Všetky podvodné dotácie boli poskytnuté cez Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Pezinku. Zo zneužívania prostriedkov sú podozriví štyria úradníci, ktorí už boli prepustení.

„Je to cynické, ak sa ľudia obohacujú na nešťastí iných ľudí. Polícia to musí vyšetriť a títo ľudia musia byť postavení pred súd. Myslím si, že momentálne je ideálna doba, kedy polícia má úplnú voľnosť a slobodu, aby vyšetrila všetko s tým súvisiace, tak ich nechajme konať,“ povedal Heger.

Heger Krajniakovi dôveruje

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina) má aj napriek kauze Hegerovu dôveru. Premiér si myslí, že vyvodenie politickej zodpovednosti zo strany Krajniaka by prichádzalo do úvahy iba v prípade, ak by sa na zneužívaní pandemickej pomoci priamo podieľal.

Národná kriminálna agentúra (NAKA) na celom prípade podľa premiéra pracuje už niekoľko mesiacov.

Fakt, že verejnosť o celej kauze nevedela, Heger nepovažuje za problém. Hodnotí ho tak, že kriminalisti mali možnosť vyšetrovať kauzu bez toho, aby bolo vyšetrovanie akýmkoľvek spôsobom marené.

Výsmech do tváre občanov

V otázke postojov hnutia Sme rodina, ktoré sa čoraz viac stavia proti vládnym návrhom, Heger v diskusii povedal, že má určitú hranicu, za ktorou už nebude postoje strany akceptovať.

Predseda hnutia Sme rodina Boris Kollár aktuálne nepodporuje tri veľké reformy vlády – reformu nemocníc, súdnej mapy a národných parkov. Heger bližšie neprezradil, v akom prípade by už neakceptoval správanie koaličného partnera, nepodporenie reforiem by však považoval za „červenú čiaru“.

“ Keď vyše 90 hlasmi zahlasuje za programové vyhlásenie vlády, v ktorom definuje reformy, ktoré ide vykonať, a nakoniec ich neurobí, to je výsmech občanom do tváre. Ako by sme mohli vôbec ďalej fungovať? „ Eduard Heger, premiér

"Reformy nemôžu neprejsť. Spreneverili by sme hlasovanie Národnej rady voči programovému vyhláseniu vlády. Parlament nie je holubník. Keď vyše 90 hlasmi zahlasuje za programové vyhlásenie vlády, v ktorom definuje reformy, ktoré ide vykonať, a nakoniec ich neurobí, to je výsmech občanom do tváre. Ako by sme mohli vôbec ďalej fungovať?," pýta sa Heger.

Hnutie Sme rodina by si podľa neho malo uvedomiť, že reformy odstraňujú nefunkčné mechanizmy v štáte.

„Reformy chce 70 percent ľudí, pretože odstraňujú to, čo v štáte nefunguje. Predpokladám, že každý z nás chce, aby sme mali funkčný štát. Nereformy spôsobia omnoho väčšiu škodu. Tam, kde nereformy spôsobia škodu, reformy posunú Slovensko dopredu,“ povedal Heger.

Premiér plánuje s hnutím Sme rodina viesť rokovania, na ktorých sa chce s jeho členmi baviť o ich podpore.

Núdzový stav už nebude

Heger tiež potvrdil, že núdzový stav sa zavádzať nebude. "Verím v to, že občania sú rozumní," povedal s tým, že núdzový stav nie je riešenie.

"Zase by ho bolo treba vynucovať," myslí si, pričom nechce diktovať ľuďom, čo majú robiť.

Uznal však, že kontrola opatrení zo strany polície napríklad v regiónoch zlyháva. Naráža totiž na rodinné väzby. "Je im ťažko ľudsky vyžadovať dodržiavanie pravidiel," vyhlásil. Polícia musí podľa neho zabezpečovať pravidlá, ktoré nastavil štát.

Štát urobil podľa Hegera všetko preto, aby chránil rizikové skupiny pred nákazou. Ak by sa podarilo zvýšiť zaočkovanosť u obyvateľov nad 50 rokov, zmiernili by sa podľa neho aj opatrenia a žili by sme komfortnejší život. Povedal, že teraz je to na zodpovednosti obyvateľov.