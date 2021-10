Dobré ráno: Reformná jeseň sa zmenila na naháňačku s Kollárom

Kollár je už mentálne v opozícii.

24. okt 2021 o 23:30 Viktor Hlavatovič, Jana Maťková, Peter Tkačenko

Vypočujte si podcast

Keď premiér Eduard Heger vyhlásil túto jeseň za reformnú, asi si ju takto nepredstavoval. Jeho koaličný partner Boris Kollár zmieta všetky navrhované reformy zo stola.

Odsudzuje svojich kolegov, že zmenami chcú vyľudniť regióny a strpčiť život poctivým občanom. Dohoda je v nedohľadne, napriek tomu, že ide o reformy viažuce sa k miliardám eur z Európskej únie.

A premiér? Ten je zatiaľ podozrivo ticho.

Viac sa o aktuálnom stave v koalícii rozprávala Jana Maťková s komentátorom denníka SME Petrom Tkačenkom.

Zdroj zvukov: TASR

Krátky prehľad správ

Generálny prokurátor Maroš Žilinka opäť využil paragraf 363 - zbavil obvinenia Petra Brhela, brata známeho slovenského oligarchu Jozefa Brhela, informovali Hospodárske noviny. Brhel bol stíhaný v kauze Mýtnik. V prípade ide o podozrenia z manipulácií pri utajovaných IT tendroch na Finančnej správe v hodnote desiatok miliónov eur.



Nová, už tretia verzia súdnej mapy počíta so zrušením štyroch okresných súdov. Pôvodne sa ich počet mal znížiť z 54 na 30. Naďalej sa však počíta so vznikom mestských súdov v Košiciach a Bratislave, informovala ministerka spravodlivosti minulý piatok.

Digitálny COVID preukaz nie je zdravotnou dokumentáciou. Znamená to, že napríklad reštaurácie majú právo vypýtať si preukaz od návštevníka a ten má povinnosť ho preukázať.

Skamenenú kostru triceratopsa prezývaného Big John predali na dražbe v Paríži majiteľovi z USA za rekordných 6,6 milióna eur. Ide o najvyššiu sumu, za akú sa v Európe vydražila fosília dinosaura. Kostra má na dĺžku osem metrov, no zachovalo sa z nej len 60 percent.

Odporúčanie

Scény z manželského života je päťdielna miniséria, adaptácia švédskej klasiky Ingmara Bergmana zo 70. rokov. Ako už názov napovedá, zobrazuje manželstvo a jeho zásadné premeny, veľké krízy, sklamania a postupné zmierenia. Napriek tomu, že pôvodný scenár má už 50 rokov, Scény z manželského života sú nadčasové a nájde sa tam kopec z nás. Seriál nájdete na HBO Go.