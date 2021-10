Na sociálnej sieti je najsledovanejší Pellegrini, Blaha preskočil Fica

Druhý najsledovanejší po Pellegrinim je Igor Matovič.

24. okt 2021 o 15:00 SITA

BRATISLAVA. Na sociálnej sieti je najsledovanejším zo šéfov parlamentných strán líder Hlasu Peter Pellegrini. Má 314-tisíc sledovateľov.

Druhým je expremiér a súčasný minister financií Igor Matovič (OĽaNO) s 283-tisíc sledovateľmi. Tretím je predseda Sme rodina Boris Kollár, ktorého sleduje 146-tisíc ľudí.

Pri strane Smer neplatí pravidlo, že dominuje líder strany. Kým predseda Robert Fico má 144-tisíc sledovateľov, poslanec Ľuboš Blaha svojho straníckeho šéfa predbehol a má už takmer 160-tisíc fanúšikov.

Predseda strany Sloboda a Solidarita Richard Sulík má 143-tisíc sledovateľov.

Poradie uzatvárajú predsedníčka Za ľudí Veronika Remišová, ktorú sleduje 56-tisíc ľudí a Marian Kotleba (ĽSNS), ktorý má 46-tisíc fanúšikov.

Dôležitejšie sú interakcie

Odborník na sociálne siete Gabriel Tóth z agentúry Katedra Komunikácie hovorí, že pre politikov sú sociálne siete čoraz dôležitejšie. Počet ich používateľov sa neustále zväčšuje a tým pádom podľa neho rastie aj publikum, ktoré vedia svojimi posolstvami zasiahnuť.

„Nezriedka virálny status politika má výrazne väčší dosah ako článok či reportáž v klasických médiách. Zároveň majú sociálne siete pre politikov tú výhodu, že im umožňujú komunikovať so svojimi voličmi priamo, a teda nie sú závislí od toho, ako a či klasické médiá ich tému spracujú,“ povedal agentúre SITA Tóth.

To, že má napríklad Pellegrini vyše 300-tisíc sledovateľov, ešte nemusí znamenať, že si jeho príspevky na sociálnej sieti prečíta rovnako vysoký počet ľudí. Podľa Tótha počet sledovateľov na profile má len nepriamy vplyv na to, koľko ľudí uvidí jeho príspevky.

„Algoritmus sociálnych sietí totiž neukazuje obsah automaticky všetkým sledovateľom. O dosahu príspevkov skôr rozhoduje, koľko má interakcií, teda lajkov či komentárov. Teda aj status politika, ktorý má nízky počet sledovateľov môže nabrať viralitu a naopak, status politika so stovkami tisíc sledovateľov môže vidieť ledva pár tisíc z nich,“ priblížil Tóth.

Bez sociálnych sietí by sa obraz politiky zmenil

Viacerí politici sa na svojom profile na sociálnej sieti prezentujú takmer denne. Odkazujú, v akom médiu budú vystupovať, kde budú hosťami diskusných relácií. Majú tam videá z tlačových konferencií, z vystúpení v pléne parlamentu alebo videá, ako športujú a varia.

Obraz politiky by sa zrejme zmenil a vrátil o mnohé roky späť, ak by boli na dlhšie obdobie sociálne siete nedostupné. Podľa odborníka Tótha by politici stratili veľmi dôležitý komunikačný kanál.

„Pre väčšinu politikov sú sociálne siete v medzivolebnom období hlavným komunikačným kanálom a majú veľkú časť svojich voličov medzi sledovateľmi svojho profilu. Nemožnosť komunikovať s nimi by tak pre nich mohla znamenať výrazný problém,“ uzavrel Tóth.