Smer chce po odvolávaní Sulíka podať návrh na odvolanie Krajniaka

Fico hovorí, že členovia vlády sa predbiehajú v podpore ministra.

25. okt 2021 o 13:59 SITA

BRATISLAVA . Opozičná strana Smer chce v parlamente podať návrh na odvolanie ministra práce Milana Krajniaka (Sme rodina) pre podozrenie zo zneužívania financií určených na udržanie pracovných miest v rámci pandemickej pomoci.

Smer-SD chce tak urobiť hneď po tom, čo parlament v utorok 26. októbra prerokuje odvolávanie Richarda Sulíka (SaS) z funkcie ministra hospodárstva pre to, ako rieši zvyšovanie cien energií. Na tlačovej besede to uviedol predseda Smeru-SD Robert Fico.

„Nepochybne sa budeme musieť tento týždeň venovať obrovskému škandálu v rezorte práce. Predsa nie je možné, že vyhodia nejaké štyri tetičky z úradu v Pezinku, ani neviem, či vyhodili riaditeľa tohto úradu v Pezinku a všetci sa idú predbehnúť, pokiaľ ide o členov vlády, aby podporili ministra Krajniaka. Veď to je hanba do neba volajúca, ak postavili svoje opozičné pôsobenie na kritizovaní predchádzajúcej vlády ohľadne nejakých schránok a tu nám dali najavo, ako sa to profesionálne robí,“ vyhlásil Fico.

Podľa neho sa rozdalo 24 miliónov eur schránkovým firmám a niekto musel na tom veľmi dobre zarobiť. Na adresu vládnej koalície dodal, že „kradnú ako straky“.

Milióny eur z pandemickej prvej pomoci poslalo Slovensko schránkovým firmám. Prišlo na to Investigatívne centrum Jána Kuciaka (ICJK).

Celkovo môže ísť o 24 miliónov eur z verejných peňazí. Podozrivé firmy nezakladajú účtovné závierky, nie je zrejmé, či a koľko majú zamestnancov a viaceré majú podlžnosti na daniach.

ICJK pri preverovaní firiem nenašli prevádzku žiadnej z nich a majitelia sú spravidla ľudia z Balkánu alebo z Grécka.

Podľa zistení investigatívnych novinárov z týchto krajín pritom nejde o významných podnikateľov.

„Mnohých bol dokonca problém nájsť na adresách uvedených v obchodnom registri. Napriek tomu dostali od Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny sumy porovnateľné s dlhé roky etablovanými spoločnosti s veľkým počtom zamestnancov,“ uviedlo ICJK.