Analytik Hirman: Až teraz zisťujeme, že zásobníky plynu sú prázdne

Teplárne, ktoré doteraz nekúpili plyn, si priplatia.

27. okt 2021 o 20:10 Karin Popovcová, Zuzana Kovačič Hanzelová

BRATISLAVA."Aj my na Slovensku musíme zvažovať, akým spôsobom budeme pristupovať k energetike, lebo nie sme izolovaný ostrov," hovorí energetický analytik Karel Hirman.

Ak bude dlhá a chladná zima, celá Európa stojí pred veľkým problémom a nedajú sa vylúčiť ani výpadky dodávok plynu pre priemysel. Slovensko čaká zdražovanie energií s dosahom na domácnosti aj na firmy.

Karel Hirman vyštudoval ťažbu ropy a plynu na Moskovskej univerzite a na Technickej univerzite v Košiciach,

pôsobil ako manažér a člen riadiacich orgánov niekoľkých slovenských energetických spoločností a v Slovenskej inovačnej a energetickej agentúre,

pôsobil v týždenníku Trend a pravidelne publikuje o energetike a otázkach medzinárodnej bezpečnosti.

Skúsme obyčajnému človeku vysvetliť, prečo hovoríme o energetickej kríze, o drahšej elektrine či plyne. Od čoho to závisí?

Dražie nám všetko. Myslím, že ľudia to vidia okolo seba. Drahšie sú tovary, služby a ani energie nie sú výnimkou. Dôvodov je viac. Sú aj makroekonomické, teda napríklad zvýšená inflácia. Minulý covidový rok zamrzla ekonomika a život na celej zemeguli, tento rok sa všetko prudko oživilo. Dôvody sú teda globálne, nie je to len slovenský, ale celosvetový problém. My napríklad elektrinu ešte máme. V Číne a Indii elektrinu nemajú, majú výpadky.

Môže byť tento scenár reálny aj u nás?

Myslím si, že nie. Som skôr optimistický, lebo situácia je trošku iná v Ázii a u nás, teda v Európe. Ľudia najviac pocítia cenový nárast, ktorý sa pre domácnosti začne od januára nového roka.

O akých sumách v súvislosti s nárastom hovoríme? Na čo sa majú ľudia v priemernej domácnosti pripraviť?