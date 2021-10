Remišová čaká od Generálnej prokuratúry spravodlivý prístup ku všetkým kauzám

Žilinka dal preveriť únik medializovaných videí.

27. okt 2021 o 10:57 TASR

BRATISLAVA. Zo strany Generálnej prokuratúry SR očakávame spravodlivý prístup ku všetkým kauzám, či sa týkajú alebo netýkajú predsedu Smeru Roberta Fica.

Po stredajšom rokovaní vlády to vyhlásila vicepremiérka a ministerka pre investície, regionálny rozvoj a informatizáciu Veronika Remišová (Za ľudí).

Reagovala tak na generálneho prokurátora Maroša Žilinku, ktorý dal preveriť únik medializovaných videí, ktoré zachytávajú stretnutia Fica, exministra vnútra Roberta Kaliňáka, obhajcu obvineného bývalého policajného prezidenta Tibora Gašpara Mareka Paru, podnikateľa Miroslava Bödöra a syna Tibora Gašpara na poľovníckej chate.

"Sme za to, aby sa úniky informácií zo spisov riadne vyšetrovali. Nemôže to však byť tak, že generálny prokurátor spustí vyšetrovanie len vtedy, keď sa to práve hodí Ficovi a jeho družine. Vtedy, keď sú úniky zo spisov, ktoré sa im nehodia, tak vtedy o ňom nepočuť a nie je spustené žiadne vyšetrovanie," skonštatovala Remišová.

Generálny prokurátor v utorok (26. 10.) vyhlásil, že zverejňovanie dôkazov a informácií zo spisov v prípravnom konaní mimo zákonného rámca považuje za absolútne neprípustnú snahu o ovplyvňovanie orgánov činných v trestnom konaní a súdov pred ich rozhodovaním.

"Za snahu o marenie vyšetrovania, ale aj snahu o manipulovanie verejnej mienky," uviedol Žilinka.

Generálna prokuratúra má pre uniknuté videá podozrenie, že došlo k naplneniu skutkových podstát trestných činov zneužívania právomoci verejného činiteľa a marenia spravodlivosti.

Prokuratúra v pondelok informovala, že dozorový prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry doplnil svoj návrh na predĺženie väzby obvinených v rámci akcie Očistec o obrazovo-zvukové záznamy.

Tie majú potvrdzovať snahy viacerých osôb z prostredia politiky, podnikania a advokácie ovplyvňovať trestné stíhania najzávažnejších trestných káuz. Následne boli medializované videá s Ficom, Kaliňákom, Parom, Bödörom a synom Tibora Gašpara.