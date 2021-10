Mýty o ženách a mužoch poškodzujú rodiny

Mama troch detí hovorí o partnerskej kríze.

28. okt 2021 o 8:57 Barbora Mareková, Adam Blaško

O mužoch a ženách panujú mnohé mýty: napríklad, že mužom nejde varenie a ženy to zas nevedia s počítačom.

Počúvali sme ich už ako deti, takže väčšina z nás ich má za samozrejmé. Tieto predstavy však majú náklady: ženy si neveria, sú unavené a majú nízky príjem.

Veronika Pizano robí v občianskom združení Aj ty v IT, ktoré sa snaží riešiť rodovú nerovnosť v IT sektore. V podcaste hovorí, čo všetko bráni ženám zapojiť sa do IT sektora a ako sa to jej tímu darí zmeniť.

Rodové stereotypy rieši Veronika aj u seba doma. S manželom sa starajú o tri deti, čo im do života prinieslo viacero skúšok.

Veronika vysvetľuje, ako im v zložitej fáze pomohla párová terapia a ako si v partnerstve nastavili pravidlá tak, aby ich rodina fungovala lepšie.

V rozhovore zaznie:

prečo majú chlapci bližšie k počítačom a IT

prečo si dievčatá v detstve prestanú veriť

ako k tomu prispievajú rodičia a spoločnosť

ako kvôli tomu neskôr ženy prichádzajú o peniaze

ako môže aj v dobrom vzťahu vzniknúť kríza

ako k tomu prispievajú naše podvedomé návyky z detstva

v čom vie pomôcť párová terapia

ako sa dá vyriešiť rozdelenie úloh v domácnosti

ako pomáha terapia v snahe byť lepším rodičom

ako sa dá popri povinnostiach postarať aj o seba

Spomenuté v podcaste:

Brave, not Perfect (Reshma Saujani)

Parenting Beyond Pink & Blue (Christia Spears Brown)

