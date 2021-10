Dobré ráno: Tretia vlna môže trvať až do Veľkej noci

Od pondelka bude v čiernej farbe až 24 okresov.

27. okt 2021 o 23:29 Kristína Paholík Hamárová, Adam Blaško

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Vypočujte si podcast

https://www.podbean.com/player-v2/?i=bd92m-11167bb-pb&from=pb6admin&share=1&download=1&rtl=0&fonts=Arial&skin=1&font-color=&btn-skin=3

Naposledy sme takýto veľký prírastok nakazených s Covidom-19 mali prvý januárový týždeň – krajina sa vtedy uzavrela do úplného lockdownu na niekoľko mesiacov. Včera pribudlo takmer päťtisíc nových prípadov a mapa v covidovom automate od pondelka opäť viac stmavne. Celkovo budeme mať až 24 čiernych okresov, pričom niektoré po tomto týždni skočili aj o dva stupne.

Čo to spôsobilo a ako situáciu môžu zhoršiť nadchádzajúce sviatky všetkých svätých? Kristína Paholík Hamárová sa pýtala epidemiológa z Inštitútu zdravotných analýz Ministerstva zdravotníctva Martina Pavelku.

Zdroj zvukov: TASR, Markíza

Podporte Dobré ráno Podcast Dobré ráno vzniká vďaka práci našich kolegov, reportérov a editorov v denníku SME. Ak chcete podporiť hľadanie faktov a pravdy, najľahšie to urobíte kúpou predplatného SME na sme.sk/podcast.

Teraz nás môžete podporiť aj kúpou podcastového hrnčeka s digitálnym predplatným. Pre tých, ktorí už majú predplatné, ale chcú iba hrnček, máme aj hrnček bez predplatného. Na adrese sme.sk/hrnceky nájdete celú ponuku.

Krátky prehľad správ

Od pondelka prejde do čiernej farby 24 okresov. Strana SaS tu žiada viac slobody pre očkovaných a navrhuje zmeny v covid automate. Podľa Jany Bittó Cigánikovej by zaočkovaní zákazníci mali mať právo vojsť do prevádzky, kde je majiteľ tiež zaočkovaný. Aktuálne sú stravovacie zariadenia v čiernych okresoch len na výdaj či rozvoz.

Minister hospodárstva Richard Sulík ustál odvolávanie v parlamente, ktoré iniciovala strana Smer. Opoziční poslanci ho kritizovali za neschopnosť riešiť energetickú krízu.

Bývalý policajný prezident Tibor Gašpar , bývalý šéf NAKA Peter Hraško, niekdajší riaditeľ protikorupčnej jednotky Róbert Krajmer aj ďalší bývalí policajní funkcionári, všetci obvinení v rámci policajnej akcie Očistec, sa možno dostanú na slobodu. Sudca Špecializovaného trestného súdu v utorok zamietol návrh na predĺženie väzby. Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry podal voči rozhodnutiu sťažnosť.

Sicíliu a Kalábriu zasiahla obdoba stredomorského hurikánu. Ulice mesta Catania zaplavila voda, čo spôsobilo výpadky prúdu. Podľa záchranárov prišli od pondelka o život najmenej dvaja ľudia. Takzvaný „medikán“ spôsobila výrazná tlaková níž, teplota mora je totiž až o osem stupňov nad priemerom pre toto ročné obdobie.

Odporúčanie

Slovensko tento týždeň navštívil trojnásobný víťaz Pulitzerovej ceny, novinár denníka New York Times Matt Apuzzo. Denník SME priniesol naživo jeho prednášku zo sály Univerzity Komenského o politických útokoch proti novinárom a hrozbách slobodným médiám.

Sám sa dostal do situácie, keď mu úrady počas Obamovej aj Trumpovej vlády zhabali záznamy z telefónu. Podobné zásahy do práce žurnalistov môžu podľa neho okrem slobody médií ohroziť aj samotnú podstatu demokratického systému. Záznam z Appuzovej prednášky si môžete pozrieť na stránke denníka SME či na našom Youtube.