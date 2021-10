Korčok odsúdil činy Lukašenka voči vlastným občanom aj migrantom

Minister zahraničia podporil Poľsko a Pobaltie počas rokovaní v Talline.

27. okt 2021 o 17:40 TASR

TALLINN. Bieloruský režim nielenže bojuje proti vlastným občanom, ale evidentne chce konfrontáciu aj so susedmi z EÚ, povedal v stredu minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivan Korčok počas pracovnej návštevy Estónska.

Informoval o tom tlačový odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí.

Podpora

Korčok sa v estónskom Tallinne stretol s rezortnými partnermi z východného krídla NATO v rámci stretnutia Bukureštskej deviatky (B9).

Šéf slovenskej diplomacie vyjadril "silnú podporu" pre Poľsko, Litvu a Lotyšsko v súvislosti s migrantmi prichádzajúcimi z Bieloruska, za ktorých rastúce počty je podľa ministra "zodpovedný režim (bieloruského prezidenta Alexandra) Lukašenka".

"Bieloruský režim zváža migrantov z krajín Blízkeho východu a dopravuje ich na hranicu baltských štátov, aby sa tadiaľ presúvali ďalej do Európy. Alexander Lukašenko tak ukazuje, že nielenže bojuje s vlastnými občanmi, ktorých v tisíckach zatvára do basy len za prejavenie názoru. Neštíti sa ani ohrozovania životov civilných pasažierov, keď nedávno prinútil lietadlo s nimi pristáť v Bielorusku. A neštíti sa ani takej zvrátenej myšlienky, ako je zneužívať migrantov a zarábať na nich, keď si sami musia u neho zaplatiť za dopravu do Európy," priblížil Korčok.

"Láka týchto chudákov z Iraku a ďalších krajín a klame ich, že pre nich zabezpečí cestu na Západ. Dúfam, že aspoň teraz sa už otvárajú oči, a to aj mnohým u nás doma, ktorí tento režim stále obdivujú, ospevujú jeho stabilitu a mňa kritizujú za to, keď hovorím, že je našou povinnosťou zastať sa Bielorusov túžiacich po slobode. Je to treba, lebo vidíme, že režimu v Minsku už nestačí konfrontácia doma, ale chce ju aj so svojimi susedmi v EÚ. Toto nám nemôže byť jedno," vyhlásil minister zahraničných vecí.

Lukašenko koncom mája avizoval, že Minsk už nebude migrantom brániť v ceste do EÚ cez bieloruské územie, čím reagoval na sprísnené západné sankcie.

Odvtedy prichádzajú správy o tisícoch pokusov o nelegálne prekročenie vonkajších hraníc EÚ s Bieloruskom i nemecko-poľskej hranice. EÚ sa domnieva, že Lukašenkov režim migrantov na tieto hranice zámerne vysiela, aby tak spôsobil chaos a spory v Únii.