Poslanec Baránik: Žilinkovi som nikdy nedôveroval

Generálny prokurátor by mal byť odvolateľný, hovorí poslanec Baránik.

29. okt 2021 o 14:49 Zuzana Kovačič Hanzelová, Šimona Tomková

BRATISLAVA. Slovenskom otriasa nová kauza. Polícia nahrala videá, na ktorých sa stretávajú predseda Smeru Robert Fico, exminister Robert Kaliňák, otec Norberta Bödöra Miroslav, advokát Marek Para a syn Tibora Gašpara.

Opozícia hovorí o bezprecedentnej perzekúcii a o zastrašovaní zo strany polície, ktorá ich mala odpočúvať.

O úniku nahrávok zo spisu, ale aj o porušeniach pandemických nariadení u politikov a problémoch súvisiacich s Generálnou prokuratúrou, hovorí poslanec strany SaS ALOJZ BARÁNIK.

Alojz Baránik do parlamentu kandidoval už v roku 2016,

vo voľbách v roku 2020 kandidoval na 4. mieste kandidátky za SaS,

pôsobí ako podpredseda Ústavnoprávneho výboru a člen Mandátového a imunitného výboru NR SR.

Viete si predstaviť, ako by ste kričali, ak by ste boli v opozícii a polícia by nahrala stretnutie vášho lídra? Navyše, v tomto stave polarizácie spoločnosti, v ktorom sa aktuálne nachádzame.

Možno by som kričal. Nič to však nemení na tom, že orgány činné v trestnom konaní by mali postupovať tak, ako im káže mandát. Verím, že aj teraz budú.

Myslíte si, že chatu, na ktorej sa skupina stretla, mohli naozaj odpočúvať pre vyšetrovanie pytliactva?

To musí posúdiť súd. Určite vedeli, že niečo také bude podrobené kritike verejnosti a oni ju musia zniesť.

Nemôže to dopadnúť podobne ako nahrávka Gorila? Čo ak sa ukáže, že nahrávky sú nezákonné a nepoužiteľné? Na prvý pohľad sa totiž môže zdať, že odpočúvanie vysokopostavených politikov na pytliackej chate je minimálne čudné.

Nehovoríme o hocijakých politikoch. Ich okolie je predsa podozrivé z veľmi závažnej trestnej činnosti. Toto prostredie má blízko ku kriminalite, preto sa nemožno čudovať, že súd schválil odpočúvanie.

Mali by podobné nahrávky unikať zo spisu? Mali by sme si o nich čítať vo všetkých médiách?

Asi nie. Neviem, ako k tomu došlo. Na dôveryhodnosti im to však neuberá a ktovie, aký bol motív za ich únikom.

Aký mohol byť?