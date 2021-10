Budaj: Bolo by dobré, keby niektoré energeticky náročné výroby odišli zo Slovenska

Envirofond nie je bankomat pre priemyselníkov, ktorých zaskočil rast cien energie.

28. okt 2021 o 20:34 Kristína Braxatorová

BRATISLAVA. Cenová kríza vytvára prostredie na obmedzenie energeticky náročnej výroby. Bolo by dobré, aby niektoré výroby zo Slovenska odišli, hovorí minister životného prostredia Ján Budaj (OĽaNO).

Pri odchode hlinikárne v Žiari nad Hronom by sa podľa šéfa envirorezortu nestratili ani významné príjmy do štátneho rozpočtu, ani zamestnanecké miesta.

Príprava prvého klimatického zákona sa predlžuje, envirorezort má predstaviť zoznam konkrétnych krokov, ako splniť klimatické záväzky. Hotový mal byť už na jeseň, Budaj s ním počíta až budúci rok.

Koalícia hľadá zhodu aj na reforme národných parkov. "Osemnásť percent lesnej plochy prejde pod národné parky. Sú to práve tie časti lesov, ktoré sú v našich najvzácnejších lokalitách a pre ich neochranu sme najprv čelili infrigementu," hovorí Budaj pre SME . Štátnym lesom ostane 82 percent zvyšnej plochy.

Z hľadiska verejnosti, ktorá tému sleduje diskusiu okolo reformy národných parkov, to vyzerá, že ste ustúpili Borisovi Kollárovi. Nakoľko to je z vašej strany ústupok?

Návrh sa neodložil, má platiť od januára budúceho roka. Jednotlivé kroky, ktoré budú nasledovať, sú pomenované v memorande o spolupráci s ministerstvom pôdohospodárstva. Pri troche nepozornosti sa to dá vnímať ako posúvanie termínov. No v skutočnosti sa niektoré termíny, naopak, urýchlili.

Transformácia národných parkov sa odkladala 73 rokov, keď sa má spustiť, stojí to za trochu vysvetľovania.

Hľadal som cestu, ako presadiť naše ciele. Ak niečo prejde cez tento parlament, tak to nebude vykastrovaná, ale plnokrvná reforma národných parkov. V žiadnej podstatnej veci neustupujem, nie preto, že by som bol tvrdohlavý, ale bez tých vecí by reforma nemala zmysel.

Je namieste, aby predseda Národnej rady vystupoval na spoločnej tlačovej konferencii s predstaviteľmi lesníckej lobby?

Boris Kollár sa zaujíma o rôzne názorové skupiny a využíva ich vo svojej politike, nie je na mne, aby som komentoval jeho politickú stratégiu.

Reforma národných parkov hovorí o presune pozemkov v národných parkoch patriacich Štátnym lesom pod ochranárov. V okolitých krajinách nie je výnimkou, že v krajine je 75 percent plochy národných parkov v bezzásahovej zóne, v čom je problém na Slovensku?