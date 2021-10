Skupuje dlhy nemocníc, vymáha ich cez súdy a vysoké úroky. Firma BFF Central Europe

Konanie firmy je podľa súdu v rozpore s dobrými mravmi.

29. okt 2021 o 21:30 Ján Krempaský

BRATISLAVA. Univerzitná nemocnica Bratislava (UNB) mala u viacerých svojich dodávateľov dlh vyše 19 miliónov eur. Keďže ho nesplatila včas, úroky z omeškania sa vyšplhajú takmer na ďalších 14 miliónov.

Dohromady vyše 33 miliónov eur získa súkromná firma BFF Central Europe (BFF CE), ktorá skúpila pohľadávky dodávateľov a pohrozila nemocnici exekúciou. Nemocnica preto v júni s firmou podľa hovorkyne Evy Kliskej podpísala zmluvu, aby sa exekúcii vyhla.

BFF CE sa v posledných mesiacoch zviditeľnila tým, že skupuje miliónové dlhy nemocníc od ich dodávateľov a potom ich cez súdy, exekúcie a vysoké úroky od nich vymáha. Hoci sa najmenej v dvoch prípadoch mohla prihlásiť do ich oddlženia, neurobila tak.

Z čisto ekonomického hľadiska je to logický krok, lebo cez súdy, vysoké úroky a exekúcie získa viac peňazí, ako by získala, keby svoje pohľadávky prihlásila do oddlženia nemocníc.

BFF Central Europe je medzinárodná finančná spoločnosť, ktorá sa zameriava aj na skupovanie dlhov nemocníc.

jej jediným vlastníkom je BFF Polska.

jeden z jej dvoch majiteľov je Marek Duban. Bol šéfom Svetu zdravia, ktorý patrí Pente

Duban, BFF Polska aj Penta odmietajú, že majú spoločné obchodné aktivity

Jeho ďalšie kolo spustil v septembri minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (OĽaNO), ale ešte nie sú známe bližšie podrobnosti. Vie sa len, že sa hrá o balík 575 miliónov eur, ktorý bude slúžiť na oddlženie nemocníc.

BFF CE nepriamo vlani v máji nahral aj bývalý generálny prokurátor Jaromír Čižnár. Na Ústavný súd dal podnet, že exekučná amnestia, ktorá ochraňovala nemocnice pre dlhy pred exekúciami, nie je v súlade s ústavou. Ústavný súd mu dal za pravdu. Hoci súčasný parlament exekučnú amnestiu vrátil späť, niektoré súdy exekúcie ďalej nariaďujú a BFF CE to využíva.

Hoci BFF CE svojím konaním neporušuje zákony, vysoké úroky, ktorých sa odmieta vzdať alebo ich aspoň znížiť a pohybujú sa v miliónových sumách, budú musieť cez dane a hlavne povinné zdravotné odvody zaplatiť obyvatelia Slovenska.