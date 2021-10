Rektor Števček: Reforma vysokých škôl je cesta do pekla dláždená dobrými úmyslami

Zástupcovia vysokých škôl chcú stretnutie s premiérom

29. okt 2021 o 15:25 Zuzana Kovačič Hanzelová, Valentín Lužák

BRATISLAVA. Po roku diskusií a protestov vysokých škôl, ktoré hrozia štrajkom, minister školstva Branislav Gröhling (SaS) pravdepodobne v najspornejšom bode novely neustúpi.

Univerzity odmietajú posilnenie právomocí pre ministra, ktorý by tak mohol dosadzovať ľudí do orgánov vysokej školy. Tvrdia, že ide o politizáciu akademickej samosprávy a obávajú sa ohrozenia akademickej slobody.

O výhradách proti reforme vysokých škôl, o tom, aké zmeny vysoké školy potrebujú a o možných štrajkoch hovorí v rozhovore rektor Univerzity Komenského (UK) v Bratislave MAREK ŠTEVČEK.

Má minister Gröhling podľa vás zlú motiváciu pri novele?

To si netrúfam hodnotiť. Ja som však príslovečne dobromyseľný človek, takže si myslím, že jeho motivácie sú dobré. Ale ako sa hovorí, aj cesta do pekla je dláždená dobrými úmyslami a myslím si, že novela je práve tou príslovečnou cestou do pekla.

Marek Števček Študoval na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.

Pôsobil na Ústave štátu a práva Slovenskej akadémie vied.

V roku 2012 začal pracovať na Ministerstve spravodlivosti SR ako generálny riaditeľ sekcie civilného práva.

Predsedal rekodifikačným komisiám pre nové civilné procesné právo a súkromné právo.

V roku 2017 ho prezident Andrej Kiska vymenoval za profesora v odbore občianske právo.

Od roku 2019 je rektorom Univerzity Komenského v Bratislave.

Štátny tajomník ministerstva školstva Ľudovít Paulis na tlačovej konferencii v nedávno povedal, že „vyše roka a pol s vysokými školami debatujeme, snažíme sa počúvať najmä to, akým spôsobom to odargumentujú, prinášame na stôl paragrafové znenie a zhmotnenie predstavy tak, ako sme k nej dospeli po vypočutí názorov z kontaktnej skupiny. Predpokladám, že ešte nejaký priestor pre úpravu návrhov bude. Budem rád, keď v diskusiách budeme pokračovať a pomôže nám to rozporové konanie spraviť čo najhladšie. Vysoké školy majú na to právo, ale podstatná je sila argumentov, viac než protestné akcie.“ Boli ste účastníkom debaty, mám pravdu?

Má to viacero rovín. Prvou je, že rozhodne nemôžem súhlasiť s tým, že sa s nami rok a pol diskutuje. Na jar sme práve tými protestným akciami oddialili prijatie novely a až potom bola zriadená kontaktná skupina. Áno, zopár stretnutí bolo, ale berte do úvahy, že boli letné prázdniny, čiže frekvencia stretnutí naozaj nebola častá.

Druhá vec je, že sme nikdy nevideli záznam z rokovaní. Všetko sa viedlo v ústnej rovine a bolo nám tlmočené, že to ministerstvo zhodnotí a na konci z toho niečo vzíde. Ale vypočutie neznamená akceptáciu argumentov, ktoré tam odzneli.

Stopercentný súhlas nedosiahnete asi nikdy. To je prirodzené.

Je to prirodzené, ale otázne je, či môžete robiť reformu akéhokoľvek rezortu, keď sa vám celý rezort jednohlasne búri. Teraz sa tu šíri taký obraz, že vysoké školy sú nereformovateľné, pretože nikdy na nič nepristúpili a chcú zotrvať v bahne, ktoré tu máme.

Po prvé, nemáme tu bahno. Po druhé, nie je to tak, že so všetkým nesúhlasíme. Na veľa veciach sme sa dokázali zhodnúť, napríklad na dĺžke externého štúdia, funkčných miestach docentov a profesorov, a tak ďalej.

Červenou čiarou, o ktorej neustále hovoríme, sú dve veci. Neberte nám samosprávu, pretože principiálne funguje. Po druhé, novela, ktorá je podľa môjho názoru pseudoreformou, nerieši skutočne kľúčové problémy, ktoré máme.

Sporným bodom sú správne rady vysokých škôl, do ktorých by malo polovicu členov vymenovať ministerstvo školstva. Minister hovorí, že pôvodne priniesli na stôl návrh, kde mali byť výrazné obmedzenia nominácií a vybral by si iba z návrhov mimovládnych, stavovských a iných organizácií. Hovorí, že kontaktná skupina, v ktorej ste boli aj vy, tento návrh odmietla. Ako to teda bolo?

Vnímam to trochu inak. Neviem, či žijeme v paralelných vesmíroch. Sedel som na tých skupinách a nemám pocit, že to bolo odmietnuté. Problém bol, že nedokážeme pre také portfólio vysokých škôl, aké máme na Slovensku, naformulovať jednotné kritériá.