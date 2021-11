Hutyrová z NOSENE: Ľudia k nám nosia aj zničené veci, kupujú si odpustky

Módne značky nám diktujú, aby sme neustále nakupovali, hovorí Katarína Hutyrová.

9. nov 2021 o 19:13 Zuzana Kovačič Hanzelová, Lenka Šamajová

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

BRATISLAVA. Hovorí, že sama bola v minulosti majiteľkou päťdesiatich párov topánok. Dnes učí spoločnosť produkovať čo najmenej textilného odpadu a šíri myšlienku, že oblečenie z druhej ruky nie je len pre tých najchudobnejších. KATARÍNA HUTYROVÁ je šéfkou second handu NOSENE, ktorý svojou existenciou pomáha aj rôznym občianskym združeniam.

Katarína Hutyrová vedie ekoblog na webe second handu NOSENE

spolumajiteľka voňavého second handu NOSENE, ktorý aktuálne funguje v Bratislave a Banskej Bystrici

spoluorganizátorka workshopov Dobro pre firmy, ktoré sú zamerané na recykláciu použitých materiálov

Prvá otázka je, či celá táto naša debata nebude tak trochu kaviarenská debata pre bohatú strednú vyššiu vrstvu. Možno tí najchudobnejší vlastne nemajú inú možnosť, ako nakupovať napríklad v Primarku alebo sa mýlim?

Je to dnes už omyl a u ľudí je zaužívané, že lacné veci si kupujú iba chudobní ľudia alebo oblečenie z druhej ruky si kupujú iba ľudia, ktorí na to nemajú. Zo second handu sa stali trendy a v Amerike tam nakupujú aj celebrity.

Skôr to myslím tak, či si naozaj chudobný človek môže dovoliť premýšľať nad ekológiou a udržateľnosťou a nad tým, že koľko textilného odpadu vytvárame. Ten človek je možno tak zamestnaný vlastnou chudobou, že pre neho je táto debata stále nedostupná.

Najchudobnejší vytvárajú najmenej textilného odpadu. Človek, ktorý nemá peniaze, si nebude kupovať oblečenie navyše. Samozrejme, že človek, ktorý nemá na nové oblečenie, bude nútený navštevovať tento typ obchodu. Skôr je pointou to, ako často človek využije lacné oblečenie, ktoré si kúpi. Tam už sa začínajú zaujímavejšie debaty o tom, čo sa deje s tým textilom a prečo je textilný a odevný priemysel peklom na zemi.