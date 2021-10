Koalícia prišla o ďalšieho poslanca, Krošlák odišiel z klubu OĽANO

Krošlák odchádza pre nesúhlas s MAtovičom.

28. okt 2021 o 13:32 TASR

BRATISLAVA. Poslanec Národnej rady Ján Krošlák už nie je členom klubu hnutia OĽANO. O ukončenie pôsobenia v klube požiadal v stredu. TASR o tom informoval Peter Dojčan z mediálneho tímu OĽANO.

Krošlák už dlhodobo nevidel svoju budúcnosť v hnutí OĽANO. Už v marci kritizoval Matoviča, keď bol ešte v kresle premiéra. Vtedy Krošlák hovoril, že by mal z postu odísť. Prekážali mu neuvážené statusy, agresívny spôsob boja aj urážanie ľudí. Aj po zmene na poste premiéra hovorí, že OĽANO je o Matovičovi. "Videl som aj u nás v klube, že Matovič stále požíva 'božskú' dôveru väčšiny poslancov," uviedol pre TASR.

Poslanec deklaruje, že chce podporovať koalíciu, zatiaľ bude nezaradeným poslancom. Chcel by ostať v politike, nevylučuje vstup do klubu Sme rodina či SaS, no taktiež nevylúčil, že by sa mohol o pár mesiacov stať súčasťou mimoparlamentnej strany či nového politického projektu. Členom OĽANO podľa svojich slov nebol a ani ponuku na vstup do hnutia nedostal.

"Po vzájomnej dohode s Jánom Krošlákom sme sa dohodli na jeho odchode z poslaneckého klubu OĽANO. Želáme mu v jeho ďalšej práci všetko dobré," uviedol predseda poslaneckého klubu OĽANO Michal Šipoš.

V klube OĽANO bude po novom 51 poslancov, pôvodne ich bolo 53. V lete klub vylúčil poslanca Martina Čepčeka, v parlamente pôsobí ako nezaradený.