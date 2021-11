Robíte niečo v regióne? Tento grant podporil už 800 projektov

Komunitný život funguje v regiónoch najmä vďaka dobrovoľníkom.

„Zmena odspodu je potrebná, pozitívne zmeny sa inak ako cez aktívnych ľudí neudejú,“ hovorí Erika Škultétyová z Nadácie ZSE.

Nadácia pomáha v regiónoch dodávať potrebnú energiu dobrovoľníkom prostredníctvom grantového programu Rozprúdime regióny. Od roku 2016 podporila už 800 projektov sumou 600-tisíc eur. O aké išlo najčastejšie, kto môže požiadať o podporu a aké má plány do budúcna?

Čo podľa vás najviac potrebujú regióny a ľudia, ktorí v nich žijú?

Regióny potrebujú najmä aktívnych ľudí. Tí dokážu nadchnúť a inšpirovať okolie. Zmena odspodu je potrebná, pozitívne zmeny sa inak ako cez aktívnych ľudí neudejú.

S podporou dobrých nápadov v regiónoch ste začali pred piatimi rokmi. Prečo ste sa tak rozhodli?

Skupina ZSE poskytuje svojim zákazníkom kvalitné služby už takmer sto rokov. My by sme chceli byť rovnako prítomní v domácnostiach prostredníctvom aktivít, ktoré podporujeme. Preto sme sa rozhodli pomáhať lokálnym športovým, kultúrnym a komunitným aktivitám. Grantový program Rozprúdime regióny bol naším vôbec prvým programom.

Filozofiou projektu je podpora komunitného života v regiónoch. Prečo je pre ZSE dôležitá práve podpora komunít?

V komunitách vidíme množstvo inšpiratívnych, iniciatívnych a šikovných ľudí, ktorí majú výborné nápady. Pre niekoho sú to možno malé lokálne aktivity, ale pre ľudí v konkrétnych komunitách majú veľký význam. Umožňujú im stretávať sa a mať spoločné zážitky, tým pádom budovať aj komunitného ducha. Je to extrémne dôležité nielen v čase pandémie. Doteraz sme podporili viac ako 800 projektov a prerozdelili 600-tisíc eur.

Na ktoré projekty ste z tých stoviek podporených najviac hrdá?

Za seba môžem povedať, že sú mi najviac sympatické projekty, ktoré sa snažia uchovávať lokálne tradície a sprostredkovať ich aj mladšej generácii. Či je to projekt Paličkovanej čipky v Krakovanoch, alebo Slivkové dni v Malackách, folklór na Záhorí, všetko sú to krásne aktivity, pri ktorých sa stretne viacero generácií obyvateľov.

Jeden projekt môže získať maximálne tisíc eur. Dá sa dnes za tisícku urobiť niečo zaujímavé?

Naši „ grantisti“ sú veľmi šikovní, určite by niečo vymysleli aj za tisícku. Nie je naším cieľom pokrývať celé rozpočty podujatí. Naša podpora poskytne základ. S ňou môžu ľahšie získať ďalšie peniaze formou dotácie, iného grantu alebo sponzorskej podpory. Nakoniec sa často podarí vyzbierať pekná suma a urobiť krásnu akciu. Treba však povedať, že veľa akcií je na dobrovoľníckej báze.

Máme na Slovensku dostatok zaujímavých projektov na „rozprúdenie energie v obciach“?

Určite áno. Ak si vezmeme nejaké hodové slávnosti alebo jarmok, takéto podujatia vytvoria priestor na stretnutia miestnych alebo obyvateľov z okolitých obcí a vznikne pekná tradícia, ktorá pretrváva aj v ďalších rokoch. Môžu tiež pomôcť budovať vzťahy medzi starousadlíkmi a novoprisťahovalcami. Je to prínos, ktorý má oveľa väčšiu hodnotu, ako je náš finančný príspevok do projektu.

Čo, naopak, takáto podpora prináša pre ZSE?

Za Nadáciu môžem povedať, že sa vďaka nej dozvieme o zaujímavých aktivitách, ktoré sa v západoslovenskom regióne konajú. Ak nám to čas a priestor umožnia, radi sa ich aj osobne zúčastňujeme a stretneme sa s organizátormi. Je to priestor, kde sa priamo od nich môžeme dozvedieť, ako im naša podpora pomohla, prípadne či sa museli popasovať aj s nejakými prekážkami. Pomôže nám to lepšie nastaviť veci v ďalšom ročníku. O aktivitách v regiónoch sa tiež delíme s našimi fanúšikmi cez sociálne siete, čím ich zároveň pozývame na zaujímavé akcie. Pomáhame tak trochu aj organizátorom promovať ich podujatia.

Kto môže požiadať o peniaze z grantového programu?

O podporu sa môžu uchádzať mestá, obce, mimovládne organizácie, športové kluby, kultúrne organizácie, školy či školské zariadenia. Spektrum je široké. Hodnotiacu komisiu sa snažíme zostavovať z odborníkov, ktorí pôsobia v komunitách, rôznych nadáciách alebo organizáciách a majú prehľad a skúsenosti s dianím v regiónoch. Snažíme sa, aby zastúpenie bolo regionálne pestré.

Pandémia výrazne obmedzila konanie rôznych aktivít, mnoho organizátorov plánované akcie minulý rok zrušilo. Nadácia ZSE dala po ročnej pauze záujemcom o podporu možnosť realizovať zámery aj v online prostredí. Akú máte predstavu o online aktivitách?

Minulý rok sme výzvu nevyhlásili, pretože sme nevedeli predpokladať, ako sa bude pandémia vyvíjať. Zdalo sa nám nezodpovedné vyhlasovať program, ktorý by teoreticky mohol pomôcť v šírení pandémie. Navyše, väčšina z akcií by sa ani nemohla uskutočniť. Aj preto sme v aktuálnom ročníku dali možnosť uchádzať sa o podporu aj projektom, ktoréprebehnú v online prostredí.

Práca, vyučovanie aj zábava sa počas pandémie presunuli do bezpečného online prostredia, a preto sme chceli dať takúto možnosť žiadateľom aj my. Mohli to byť rôzne prednášky, vzdelávacie semináre, streamingy koncertov či divadelných predstavení. Príjemne nás však prekvapilo, akú mali ľudia chuť sa po dlhých mesiacoch izolácie stretávať. Aj preto v našom programe prevažovali klasické podujatia a projekty zamerané na stretnutia naživo.

Ako celkovo ovplyvňuje pandémia fungovanie programu?

Zatiaľ sme nepotrebovali upravovať zameranie programu. Počas pandémie dobiehala realizácia projektov, ktoré boli podporené v predchádzajúcom roku, čo ovplyvnilo ich konanie. Tam sme flexibilne komunikovali s organizátormi a umožnili im upraviť ciele projektov tak, aby ich vedeli uskutočniť. Program si však zachoval svoju stratégiu, ktorú má od začiatku.

Stalo sa, že podporený projekt napokon vyšiel inak, ako pôvodne mal?

Treba si uvedomiť, že odkedy je projekt napísaný na papieri a pokým sa zrealizuje, uplynie niekedy aj niekoľko mesiacov. Musíme rátať s tým, že zmeny sa dejú. Naši prijímatelia podpory k tomu väčšinou pristupujú veľmi zodpovedne a zmeny pravidelne konzultujú. Za tých päť rokov a pri 800 projektoch sa stalo, že niekto odstúpil od zmluvy, ale nie je to žiadna dráma. Niekedy vzniknú okolnosti, kvôli ktorým sa projekt nedá uskutočniť.

Špeciálne miesto vo vašich projektoch má národná kultúrna pamiatka Elektrárňa Piešťany, ktorá dnes funguje ako komunitné a vzdelávacie centrum. V čom je pre vás výnimočná?

Je to zrekonštruovaná priemyselná pamiatka, ktorá má výnimočnú atmosféru. Našou ambíciou je z Elektrárne vybudovať centrum na zážitkové vzdelávanie v oblasti vedy, techniky a umenia. Tím ľudí, ktorý tam pracuje, každoročne rozširuje ponuku aktivít pre školy a širokú verejnosť. Tento jedinečný priestor nám umožňuje napĺňať naše ciele v oblasti vzdelávania alebo komunitného rozvoja.

Aké máte v nadácii plány do budúcnosti?

Chceme pokračovať v rozbehnutých aktivitách, ktoré nám dávajú zmysel. V dohľadnej budúcnosti by sme radi posilnili aktivity so zameraním na životné prostredie. Veríme, že aj tu budeme mať šťastie na aktívnych a šikovných ľudí, ktorí nám pomôžu rozbehnúť zmysluplné projekty.

