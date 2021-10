Za málo peňazí veľa muziky. Známa moderátorka učí ľudí ako varia Rusíni

Horský záchranár búra mýtus o Čechoch v Tatrách. Pri kopaní základov pre garáž sa mu podaril archeologický nález. Bratislavu a Košice spája diaľnica. Správy zo Slovenska, ktoré zaujali cudzincov.

29. okt 2021 o 11:21 The Slovak Spectator

1. Potrebujú Česi pomoc v slovenských horách najčastejšie? Odpovedá riaditeľ Horskej záchrannej služby: When injured or lost in the mountains, who do you call?

2. Zem a Vek funguje v slovenčine podobne ako alobalová čiapka v angličtine. Ľudia, ktorí ho čítajú, si zaslúžia náš súcit, nie len naše opovrhnutie, píše James Thomson: Slovakia has its own 'tinfoil hat' punchline

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

3. Rusíni zažívajú návrat ku koreňom. Deti aj dospelí si už čoskoro prečítajú Andersenove rozprávky vo svojom rodnom jazyku. Thumbelina and Ugly Duckling, soon to be read by Rusyns in their native language

4. I keď sú potraty na Slovensku do dvanásteho týždňa legálne, nie sú dostupné pre každú ženu. Veľa závisí od toho, kde žijete, a aký je váš príjem : Abortion is legal but comes with many obstacles. MPs now debate adding more

5. Chcete sa báť? Navštívte večerné prehliadky na Bojnickom zámku: Weekend: This Halloween, Bratislava does the Mozart Mash

6. Kopal základy pre novú garáž, našiel hrob z obdobia sťahovania národov: Man finds ancient grave and remains while digging foundation for garage

7. Minulý rok nám ukázal, aký krehký môže byť ľudský život. Môže nás to tiež povzbudiť, aby sme urobili viac pre spoločnosť: What is next for philanthropy?

8. Nikto netušil, v akom stave ich nájdu. Časová schránka z Michalskej veže odhalila svoje tajomstvá. Time capsule stored in Bratislava's St Michael statue 176 years ago reveals its secrets

9. Bratislavu a Košice spája diaľnica. Cez Maďarsko: Bratislava is finally linked to Košice, through Hungary

10. Za málo peňazí veľa muziky. Také sú recepty rusínskych predkov, ktoré zozbierala známa moderátorka Oli Džupinková: With her mom’s recipes, popular radio host taught Slovaks to cook Rusyn meals

Ak chcete dostávať prehľad správ o Slovensku v angličtine každý deň priamo do vašej schránky, odoberajte večerný prehľad správ dňa Today in Slovakia. Jedným klikom si ho môžete aktivovať tu.