V záverečnej fáze výcviku na F-16 sú štyria slovenskí piloti

Kontrakt na 14 stíhačiek F-16 v hodnote 1,6 miliardy dolárov uzavrelo Slovensko v roku 2018.

29. okt 2021 o 11:45 TASR

Štyria zo 16 slovenských pilotov sa už dostali do záverečnej fázy výcviku na stíhacie lietadlá F-16. (Zdroj: TASR/Katarína Bačová)

BRATISLAVA. Štyria zo 16 slovenských pilotov sa už dostali do záverečnej fázy výcviku na stíhacie lietadlá F-16. Príprava prebieha v USA, celkovo má byť vycvičených 22 pilotov.

Ako vysvetlil styčný dôstojník pre projekt F-16 Tomáš Novotný, ktorý školených príslušníkov Ozbrojených síl SR koordinuje z Arizony, príprave na F-16 predchádza špecializovaný kurz leteckej angličtiny, polročný výcvik na základnom vrtuľovom lietadle T-6 a šesť mesiacov prípravy na prúdovom lietadle T-38.

„Postupne im zvyšujú náročnosť, až sa dostanú do kurzu, kde absolvujú ostrý stíhací výcvik, ale ešte na podzvukovom lietadle. To je pre nich posledná prekážka, bohužiaľ, tá najťažšia, predtým, než sa dostanú do samotného výcviku na F-16,“ priblížil Novotný. Ako dodal, jedného zo slovenských pilotov v poslednom kroku vyradili.

„Bol to určite zážitok,“ opísal svoj prvý let na F-16 Marek Bobček. „V mojom prípade zatvorením kabíny stres opadol a už som sa iba sústredil na vykonanie letu,“ dodal.

Ako vysvetlil, F-16 je špecifická v tom, že je ovládaná počítačom. „Doterajšie lietadlá mali buď spojené riadiace prvky s pákou, alebo to bolo prostredníctvom hydrauliky. F-16 má joystick, ktorý sníma elektrické signály,“ priblížil. Poukázal tiež na špecifické konštrukčné charakteristiky.

V Arizone trénuje na F-16 aj Eduard Marhefka. „Máme celý týždeň nabitý, zvyčajne sme v práci desať až 12 hodín. Po práci však príprava nekončí. Je to neustály proces,“ priblížil.

Ocenil skúsenosti a prístup amerických inštruktorov. Výcvik trvá niekoľko rokov, piloti sú preto v Spojených štátoch aj so svojimi rodinami. Ako poznamenal Marhefka, hoci s nimi netrávia toľko času, ako by chceli, bez nich si pobyt v USA nevie predstaviť.

Bobček i Marhefka patria k šestici pilotov, ktorí zostanú na výcviku dlhšie, keďže na Slovensku majú pôsobiť ako vedúci dvojíc.

Kontrakt na 14 stíhačiek F-16 C/D Block 70 americkej výroby v hodnote 1,6 miliardy dolárov uzavrelo Slovensko koncom roka 2018. Prvých sedem lietadiel by malo prísť do roka 2023.