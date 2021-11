Právnička o interrupciách: Nemôžeme sa tváriť, že patríme do Európskej únie nehlásiť sa k jej hodnotám

Zo strany Bruselu nevníma nijaké pretláčanie agendy.

6. nov 2021 o 17:46 Zuzana Kovačič Hanzelová, Monika Žigová

V Česku získala ocenenie FLAMMA pre inšpiratívne právničky, konkrétne za slovenský boj za práva žien. Učí na univerzite v Trnave, je vedecká pracovníčka Slovenskej akadémie vied a špecializuje sa na ústavné právo.

O slovenskom súdnictve a spravodlivosti hovorí LUCIA BERDISOVÁ.

Dostali ste ocenenie za slovenský boj za práva žien práve v čase, keď sa v parlamente sprísňujú interrupcie. Je to trochu paradoxné, nie?

Myslím si, že to ide ruka v ruke, môžete dostať cenu za niečo, o čo sa aktuálne hrá, takže to ani nie je v tomto zmysle paradoxné.

Ako nájsť v právnom štáte prienik medzi dvoma skupinami, kde jedna hovorí, že chce chrániť život, a druhá hovorí o ženskom práve vybrať si? Potom tu máme ešte lekárov, ktorí hovoria, že majú právo na výhradu vo svedomí. Dá sa vôbec nájsť prienik všetkých troch množín?

Lucia Berdisová pracuje ako vedecká pracovníčka v Slovenskej akadémii vied

prednáša na katedre ústavného práva v Trnave

venuje sa ústavnému právu, právnej filozofii a etike v práve

Podstatou demokracie je, že máme vieru, že sa to dá a prvá pôda existuje predovšetkým v parlamente. Dá sa to vtedy, ak existuje skutočne demokratická a kompetentná diskusia, kde sú vypočuté hlasy všetkých ľudí, ktorých práva sú v hre.

Nikoho nehodíme cez palubu a snažíme sa to nejakým spôsobom zosúladiť. V tomto zmysle demokratické hľadanie je typické kvázi bojom alebo tým, že niekto bude vyrušený.

Ja to vnímam ako naše hľadanie, ktoré je súčasťou demokracie. Len ide o to, aby bol parlament skutočne reprezentatívny a hľadal kompromis. Aby nešlo o to, že teraz máme väčšinu, tak niečo pretlačíme a budeme dúfať, že v tej väčšine ostaneme.

Vnímate aktuálnu diskusiu ako odbornú a právnu?

Zďaleka nie. Napísala som aj článok o tom, že diskusia je zacyklená a ide do slepej uličky. Vždy, keď tvoríte nejaký právny predpis, tvoríte ho z predstavy, ktorú máte o ľuďoch, svete, človeku. Demokratické právo liberálneho štátu, v akom sme my, má vychádzať alebo vychádza z nejakej predstavy o človeku aj o žene.