Ak by sa voľby konali v októbri, vyhrala ich by strana Hlas so ziskom 19,3 percenta hlasov. Na druhom mieste by skončil Smer s podporou 15,5 percenta. Tretia by bola strana SaS s 12,2 percenta hlasov. Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus pre TV Markíza.

Do parlamentu by sa podľa výsledkov prieskumu dostalo deväť strán a hnutí.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Podrobné výsledky prieskumu Focus za október si môžete pozrieť tu >>>