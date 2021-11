Za súdnou mapou SaS stojí, o detailoch by mala rozhodnúť koaličná rada

Kollár podporuje zachovanie krajského súdu v Banskej Bystrici.

2. nov 2021 o 12:11 TASR

BRATISLAVA. Poslanecký klub SaS sa už stretol s ministerkou spravodlivosti Máriou Kolíkovou k tretej verzii návrhu súdnej mapy. Za ideou reformy strana stojí, o detailoch by mala rozhodnúť utorková koaličná rada. Pre TASR to uviedol hovorca SaS Ondrej Šprlák.

Vytĺkanie politického kapitálu

"Stojíme za ideou tejto reformy a podporujeme ju s tým, že o detailoch, napríklad v oblasti sídiel, rozhodne utorková koaličná rada. Považujeme za kľúčové, aby reformy, ku ktorým sme sa zaviazali v pláne obnovy, prešli v parlamente a neboli predmetom populistického vytĺkania politického kapitálu," zdôraznil Šprlák.

Tretia verzia súdnej mapy počíta so zrušením štyroch okresných súdov. Pôvodne sa ich počet mal znížiť z 54 na 30. Naďalej sa počíta so vznikom mestských súdov v Košiciach a Bratislave. Zostávajúce súdy ostanú ako pracoviská alebo sídla. Zrušiť by sa mali okresné súdy v mestách Partizánske, Skalica, Bánovce nad Bebravou a Kežmarok.

Zmena by sa mala týkať aj krajských súdov. Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková plánuje ponechať všetkých osem pracovísk, pričom majú vzniknúť len tri obvody. Sídlom krajských súdov by tak mala byť Trnava pre západoslovenský obvod, Žilina pre stredoslovenský obvod a Prešov pre východoslovenský obvod. Zmena by mala nastať k 1. januáru 2023.

Krajský súd v Banskej Bystrici

Zachovanie banskobystrického krajského súdu prišiel dnes do mesta pod Urpínom podporiť predseda Národnej rady Boris Kollár (Sme rodina). Po návšteve inštitúcie prišiel na rokovanie mestského zastupiteľstva a pred banskobystrickými poslancami uviedol, že takúto súdnu mapu, ktorá by mala zrušiť Krajský súd Banská Bystrica a ponechať ho ako pracovisko Krajského súdu v Žiline, poslanecký klub Sme rodina nepodporí. Ako ďalej dodal, nebude súhlasiť ani s rušením nemocníc v regiónoch v rámci reformy zdravotníctva.

„Nie je pravdou, že ak sa neschváli reforma súdnej mapy, tak prídeme o peniaze z Bruselu. Pani ministerka to potvrdila na našom poslaneckom klube,“ uviedol poslanec NR SR a mestský poslanec Igor Kašper (Sme rodina) a zhrnul argumenty za región, ktoré poukazujú na potrebu zachovať túto inštitúciu v meste. „Prvým je cestovanie a zvýšené náklady z južných okresov pre obyvateľov, ktorí by museli chodiť na odvolací súd do Žiliny, dokonca v niektorých prípadoch do Trenčína. Argument, že by sa mali zrýchliť súdne konania, ale toto by malo práve opačný efekt. Tretím je neistota v zamestnanosti, kde by viac ako 20 ľudí prišlo o zamestnanie,“ konštatoval poslanec.

Podľa poslanca NR SR a mestského poslanca Martina Klusa (SaS) ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (nom. SaS) potvrdila, že dnes na koaličnej rade chce aj s hnutím Sme rodina o tejto téme hovoriť, „chápe, že tu ide o prestíž, chápe, že tu ide o niekoľko dôležitých argumentov“.

Klus doplnil, že verí, že sa súdnu mapu podarí dostať do podoby, ktorá bude pre Banskú Bystricu žiaduca. „Verím tomu, že aj prostredníctvom pána predsedu (Borisa Kollára, pozn. agentúry SITA) sa nám podarí v Banskej Bystrici krajský súd zachovať,“ uzavrel Klus.

Nesúhlas s treťou verziou súdnej mapy z dielne Ministerstva spravodlivosti vyjadrili v Banskobystrickom kraji samosprávy, Sudcovská rada Krajského súdu v Banskej Bystrici aj Základná organizácia odborového zväzu justície pri Krajskom súde v Banskej Bystrici. Všetci odmietajú zrušenie banskobystrického krajského súdu a jeho ponechanie ako pracoviska Krajského súdu v Žiline. Z ôsmich krajských súdov na Slovensku patrí banskobystrický k súdom s najväčším obvodom.