Ranný brífing: Komora chce vysvetlenie, zrejme preverí aj Fica

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

2. nov 2021 o 23:48 Michal Deliman

Slovenská advokátska komora sa bude v súvislosti s videami zaoberať aj konaním Roberta Fica. Mohla by ho potrestať aj finančným trestom alebo odobratím licencie. Štát nedokázal do očkovacej lotérie prilákať starších ľudí, hoci nemocnice plnia najviac. Pritom platí, že čím menej ich v lotérii súťažilo, tým menej sa štátu oplatila.

Odborníci otvorene hovoria, že máme zrejme poslednú šancu s klimatickou zmenou niečo ako ľudstvo urobiť. Aj tento rok sa tak odohráva klimatický summit, tento raz v škótskom Glasgowe. Načo je toto stretnutie dobré, či povedie k nejakej naozajstnej zmene a či vôbec s klimatickou krízou chceme a dokážeme čosi urobiť sa dozviete v dnešnom vydaní podcastu Dobré ráno.

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Najohrozenejší lotériu obchádzali. O jej význame pochybuje aj štát

Advokátska komora chce vysvetlenie, preverí zrejme aj Fica

Štát dá na obnovu rodinného domu 16-tisíc. Ako získať dotáciu?

COP26 oprášil záväzky spred siedmich rokov. Lesov prestane ubúdať

Milióny na úplatkoch, drogy a ovplyvnené duely. Podvody môžu pochovať dva športy

Zuckerberg chce stvoriť nový alternatívny svet. Ako by mohol vyzerať?

Najohrozenejší lotériu obchádzali. O jej význame pochybuje aj štát

Minister financií Igor Matovič pri predstavovaní lotérie. (zdroj: SITA)

Očkovacia lotéria mala nielen takmer nulový efekt na prilákanie ľudí na očkovanie proti koronavírusu, nedokázala osloviť ani len kritickú časť obyvateľov - koronavírusom najviac ohrozené staršie ročníky.

Logika súťaže pritom počítala s tým, že štát radšej minie peniaze na výhry, ktoré majú motivovať na očkovanie, než by musel platiť nákladnú liečbu infikovaných v nemocniciach. Práve liečba starších ľudí je najnákladnejšia.

Vyplatených 27 miliónov eur na výhry tak malo ešte menší vplyv na zníženie náporu chorých s covidom na nemocnice, než sa pôvodne očakávalo.

Zahraničné vedecké štúdie aj slovenskí analytici upozornili už skôr, že lepšie ako vidina vysokej výhry by motivovala menšia suma každému, kto sa dá zaočkovať.

Za 27 miliónov eur by napríklad dokázal štát vyplatiť odmenu 50 eur 520-tisíc ľuďom. Benefit by tak pocítil každý, kto sa zaočkoval. Ak by peniaze dostali všetci, čo sa v čase trvania lotérie dali zaočkovať, štát by mohol vyplatiť približne sto eur každému.

Lotéria bez víťaza: Aj keď zrejme bude tretia vlna najmä vďaka polovici zodpovedných, čo sa dali očkovať, miernejšia čo do počtu hospitalizácií a úmrtí, tak sa skončí rovnako ako finále lotérie s Matovičovou účasťou – bez víťaza, píše Jakub Filo.

Advokátska komora chce vysvetlenie, preverí zrejme aj Fica

Robert Fico. (zdroj: TASR)

Slovenská advokátska komora sa bude v súvislosti s videami z poľovníckej chaty pri Nitre zaoberať aj konaním predsedu Smeru Roberta Fica. V aktualizovanej odpovedi to pripustila hovorkyňa komory Alexandra Donevova.

Fico je totiž od minulého roka opäť advokátom. Svedčí o tom jeho majetkové priznanie, ako aj register advokátov zverejnený na webe komory. Šéf Smeru už advokátom bol, no na niekoľko rokov si pozastavil činnosť. Obnovil si ju minulý rok.

Okrem Fica sú z ľudí, ktorí sa zúčastnili na stretnutiach na chate, advokátmi aj Marek Para a Pavol Gašpar. Gašpar je synom bývalého policajného prezidenta Tibora Gašpara, ktorý je aktuálne vo väzbe pre kauzu Očistec.

Na chate bol aj bývalý minister vnútra za Smer Robert Kaliňák, ktorý je po odchode z politiky tiež advokátom.

Pri všetkých by mala podľa vyjadrení Donevovej advokátska komora preveriť, či ich konanie na chate bolo v súlade so zásadami advokácie.

V skratke ďalšie správy zo Slovenska:

Koronavírus na Slovensku: PCR testy odhalili na Slovensku ďalších 2 287 nakazených, laboratóriá pritom vykonali 9 682 vyšetrení. Počet hospitalizovaných stúpol o 17, v nemocniciach tak leží 1 430 pacientov. Pribudlo aj 31 obetí koronavírusu. Zaočkovať prvou dávkou vakcíny sa počas sviatku nechalo 65 ľudí, celkový počet prvoočkovancov už prekročil hranicu 2,5 milióna.

PCR testy odhalili na Slovensku ďalších 2 287 nakazených, laboratóriá pritom vykonali 9 682 vyšetrení. Počet hospitalizovaných stúpol o 17, v nemocniciach tak leží 1 430 pacientov. Pribudlo aj 31 obetí koronavírusu. Zaočkovať prvou dávkou vakcíny sa počas sviatku nechalo 65 ľudí, celkový počet prvoočkovancov už prekročil hranicu 2,5 milióna. Santusovej detektor lži: Od chvíle, keď bola vyšetrovateľka Diana Santusová z policajnej inšpekcie na detektore lži, prešli už tri týždne. Jej test však stále nie je vyhodnotený. Národný bezpečnostný úrad, kde test prebehol, zaslal údaje ministerstvu vnútra. To však ešte nedospelo k rozhodnutiu, čo so Santusovou spraví.

Od chvíle, keď bola vyšetrovateľka Diana Santusová z policajnej inšpekcie na detektore lži, prešli už tri týždne. Jej test však stále nie je vyhodnotený. Národný bezpečnostný úrad, kde test prebehol, zaslal údaje ministerstvu vnútra. To však ešte nedospelo k rozhodnutiu, čo so Santusovou spraví. Konečný o Koščovi: Meno riaditeľa NBÚ Romana Konečného sa spomína v uznesení Krajského súdu v Bratislave, ktorý rozhodoval o väzbe štyroch vyšetrovateľov NAKA z tímu Očistec. Uznesenie ukazuje, že vyšetrovatelia pracujú s podozrením, že Konečnému vybavil miesto šéfa NBÚ stíhaný Peter Košč, známy aj z kauzy Gorila ako Pán X, ktorý je momentálne na úteku. Konečný sa k podozreniam vyjadril v rozhovore.

Štát dá na obnovu rodinného domu 16-tisíc. Ako získať dotáciu?

Ilustračné foto. (zdroj: SME/Ján Krošlák)

Rodinné domy tvoria polovicu celého bytového fondu na Slovensku, celkovo ide o takmer jeden milión nehnuteľností. Ročne sa z nich obnoví približne 1400, hoci komplexnú rekonštrukciu na dosiahnutie energetickej efektívnosti by potrebovala približne až polovica.

Nezateplené fasády a strechy, či staré okná spôsobujú majiteľom domov vysoké faktúry za energie. Ak sa kúri uhlím a drevom, dom sa stáva aj výfukom škodlivých uhlíkových emisií.

Obnova rodinných domov je jednou z priorít slovenského Plánu obnovy a odolnosti. Pol miliardy eur z Európskej únie má od začiatku budúceho leta zafinancovať obnovu 30-tisíc rodinných domov.

Kto sa o dotáciu bude môcť uchádzať a kde bude potrebné podať žiadosť? Akú dokumentáciu potrebujete a kde vziať peniaze, ak bude rekonštrukcia drahšia?INDEX odpovedá na najdôležitejšie otázky.

V skratke ďalšie správy z ekonomiky:

Hodnota nákupov sa bude zaokrúhľovať: Hodnota nákupov pri platbe v hotovosti sa bude zaokrúhľovať tak, aby sa významne obmedzil obeh jednocentových a dvojcentových mincí. Zabezpečí to novela zákona o cenách, ktorú schválilo plénum Národnej rady hlasmi 79 zo 126 prítomných poslancov. Jednocentové a dvojcentové mince však aj naďalej zostanú zákonným platidlom.

Hodnota nákupov pri platbe v hotovosti sa bude zaokrúhľovať tak, aby sa významne obmedzil obeh jednocentových a dvojcentových mincí. Zabezpečí to novela zákona o cenách, ktorú schválilo plénum Národnej rady hlasmi 79 zo 126 prítomných poslancov. Jednocentové a dvojcentové mince však aj naďalej zostanú zákonným platidlom. Podnikatelia vítajú Kilečko 2: Podnikatelia vítajú ďalšiu sadu opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia na Slovensku, zároveň však očakávajú zásadnú reformu daňového a odvodového zaťaženia. Tá by podľa Podnikateľskej aliancie Slovenska výraznejšie pomohla rozvoju podnikania na Slovensku. Kilečko 2 prináša podľa firiem množstvo drobných administratívnych zmien, ale ako súbor opatrení má svoju váhu.

Podnikatelia vítajú ďalšiu sadu opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia na Slovensku, zároveň však očakávajú zásadnú reformu daňového a odvodového zaťaženia. Tá by podľa Podnikateľskej aliancie Slovenska výraznejšie pomohla rozvoju podnikania na Slovensku. Kilečko 2 prináša podľa firiem množstvo drobných administratívnych zmien, ale ako súbor opatrení má svoju váhu. Zlý stav slovenského vinohradníctva: Na Slovensku aj v tomto roku pretrváva dlhodobý trend poklesu rodiacich vinohradov. Upozornil na to Cech vinohradníkov a vinárov Slovenska s tým, že v roku 1989 bolo na Slovensku 35 000 hektárov rodiacich vinohradov, no na konci roka 2021 je ich výmera odhadom iba na úrovni okolo 7 400 hektárov.

COP26 oprášil záväzky spred siedmich rokov. Lesov prestane ubúdať

Svetoví lídri na klimatickom summite COP26 v Glasgowe. (zdroj: TASR/AP)

Prvá podobná dohoda vznikla už v roku 2014 v New Yorku na summite generálneho tajomníka OSN o klíme. Takmer 40 vlád vtedy prisľúbilo, že do roku 2020 sa zníži odlesňovanie o polovicu a do konca ďalšieho desaťročia sa zastaví úplne.

Ubehlo sedem rokov a svet sa v tomto ohľade neposunul dopredu. Napríklad v Brazílii, kde leží väčšina najväčšieho tropického pralesa na svete, dosiahol minulý rok výrub stromov dvanásťročné maximum.

V tom istom roku sa straty lesov v kľúčových tropických oblastiach oproti predošlému roku zvýšili o dvanásť percent.

V týchto dňoch sa stretávajú svetoví lídri na klimatickom summite COP26 v Glasgowe, kde nastal čas na novú dohodu. K ukončeniu odlesňovania do konca roka 2030 sa zaviazalo 110 svetových lídrov. K záväzku sa pridali Spojené štáty, Čína, Brazília aj Slovensko. Na území signatárskych štátov leží asi 85 percent lesov sveta.

Prejav prezidentky Čaputovej: Konferencia v Glasgowe je pre planétu rozhodujúca. Potrebujeme zintenzívniť naše úsilie znížiť emisie a zmierniť následky klimatickej krízy. Ak v tomto zlyháme, na ďalších konferenciách budeme diskutovať už len o nezvratnej devastácii našej planéty a jej biotopov, vyhlásila prezidentka v Glasgowe.

V skratke ďalšie správy zo sveta:

Poľsko pobúril postup lekárov: Tridsaťročná Izabela prišla do nemocnice v obci Pština v Sliezsku v 22. týždni tehotenstva po tom, čo jej predčasne unikla plodová voda. Plod už bol v tom čase dehydrovaný a lekári mu diagnostikovali aj vrodené vývojové chyby. Lekári napriek tomu nevykonali interrupciu a čakali na vyprázdnenie maternice a na čas, kým dieťa v tele matky zomrie. Poľské zákony totiž podľa minuloročnej novely interrupciu ani v tomto prípade nedovoľujú. Žena po menej ako 24 hodinách od hospitalizácie zomrela na septický šok.

Tridsaťročná Izabela prišla do nemocnice v obci Pština v Sliezsku v 22. týždni tehotenstva po tom, čo jej predčasne unikla plodová voda. Plod už bol v tom čase dehydrovaný a lekári mu diagnostikovali aj vrodené vývojové chyby. Lekári napriek tomu nevykonali interrupciu a čakali na vyprázdnenie maternice a na čas, kým dieťa v tele matky zomrie. Poľské zákony totiž podľa minuloročnej novely interrupciu ani v tomto prípade nedovoľujú. Žena po menej ako 24 hodinách od hospitalizácie zomrela na septický šok. Britky bojkotujú krčmy: Najčastejšie im drogu hodia do nápoja, no rastie aj počet prípadov, keď sa drogy podávajú injekčnou striekačkou. Väčšina dievčat zažila stratu pamäti, mnohé skončili v nemocnici. V Británii v posledných mesiacoch rastie počet prípadov, keď neznámi páchatelia študentkám v baroch a nočných kluboch podávajú omamné látky bez ich vedomia.

Najčastejšie im drogu hodia do nápoja, no rastie aj počet prípadov, keď sa drogy podávajú injekčnou striekačkou. Väčšina dievčat zažila stratu pamäti, mnohé skončili v nemocnici. V Británii v posledných mesiacoch rastie počet prípadov, keď neznámi páchatelia študentkám v baroch a nočných kluboch podávajú omamné látky bez ich vedomia. Trumpova veľká lož prežíva: Donald Trump dodnes neuznal výsledky amerických prezidentských volieb, naďalej hovorí o podvode. Napriek vymazaniu kont na facebooku a twitteri pokračuje v šírení ničím nepodložených tvrdení, ktoré vyvrátili aj súdy od štátnych úrovní po najvyšší súd aj vlastní nominanti. Čoraz viac analytikov navyše predpokladá, že sa o tri roky pokúsi o návrat do Bieleho domu. Prieskumy naznačujú, že by mohol mať šancu.

Zo zahraničných webov:

Milióny na úplatkoch, drogy a ovplyvnené duely. Podvody môžu pochovať dva športy

Minimálne desať duelov olympijského turnaja v Riu rozhodcovia ovplyvnili. (zdroj: TASR/AP)

Podrazy a podvody v športe nie sú novinkou. Okabátiť súperov a vybabrať s pravidlami sa snažia najmä športovci.

Lenže, čo ak by podvody a obchádzanie pravidiel pretláčali priamo športové zväzy? Šport by stratil pred fanúšikmi kredit, v rukách prezidentov by sa stal len nástrojom príjmov. Férový súboj degradoval na zlé divadlo.

Takéto mafiánske praktiky prerástli dve svetové federácie – box a vzpieranie. Obom hrozí vylúčenie z programu najbližších olympijských hier v Paríži 2024. Pritom oba športy patria medzi najstaršie a na OH sú nepretržite viac ako sto rokov.

„Čo najskôr musíme rozhodnúť, či tieto dva športy vylúčime z programu olympijských hier,“ povedal šéf Medzinárodného olympijského výboru Thomas Bach pre francúzsky L’Equipe.

„Znepokojuje nás spôsobov riadenia týchto športových federácií a všetko podrobne sledujeme,“ naznačil Bach s tým, že čoskoro bude MOV o vyradení týchto športov hlasovať.

Zuckerberg chce stvoriť nový alternatívny svet. Ako by mohol vyzerať?

Mark Zuckerberg predstavil nové meno spoločnosti. (zdroj: TASR/AP)

Čelia vládnemu vyšetrovaniu. Prevalilo sa, že roky zanedbávali duševné zdravie svojich mladých používateľov. Nechránili ani ich súkromie. Zdá sa, že Facebook chce uniknúť zo svojej zlej PR reality do krajšieho virtuálneho sveta.

Firma oznámila, že mení svoj názov. Sociálna sieť Facebook zostáva, jej materská firma sa však odteraz volá Meta.

Zmena odkazuje na metaverzum - zatiaľ neexistujúce miesto, ktorého podobu môžete poznať aj z filmov Matrix. Alternatívny svet v nich bol väzením myslí. "Nový Facebook" chce stvoriť virutálny priestor na prácu, zábavu aj stretávanie s priateľmi.

Metaverzum má byť pokračovaním internetu, jeho posunom do rozšírenej a virtuálnej reality. "Metaverzum bude vyzerať ako hybrid dnešných online sociálnych zážitkov, občas prejde do tretej dimenzie alebo sa bude premietať do fyzického sveta," píše Meta na svojich stránkach.

Zuckerberg pochopil, že Facebook musí byť zničený: Facebook je pacient, ktorý umiera. Možno to ešte ani sám nevie, určite si to jeho okolie nechce pripustiť, no už vidno prvé symptómy: tá trajektória je však jednoznačná. Meta je len odpoveď, píše Tomáš Prokopčák.

V skratke ďalšie správy z vedy a techniky:

Náhrada za Google fotky: Svoje snímky už nemusíte ukladať na zahraničné servery veľkých spoločností, alternatíva v podobe domáceho NAS (Network Attached Storage) zariadenia totiž nie je komplikovaná na nastavenie a používanie a čo je hlavné, nad svojimi dátami budete mať výrazne väčšiu kontrolu.

Svoje snímky už nemusíte ukladať na zahraničné servery veľkých spoločností, alternatíva v podobe domáceho NAS (Network Attached Storage) zariadenia totiž nie je komplikovaná na nastavenie a používanie a čo je hlavné, nad svojimi dátami budete mať výrazne väčšiu kontrolu. Nemecko stále ničí dediny: Zatiaľ čo sa svetoví lídri stretávajú v škótskom Glasgowe na konferencii OSN o zmene klímy, malá komunita v Lützerathe je v prvej línii boja za to, aby Nemecko konalo v súlade so svojimi klimatickými záväzkami. Je jednou z mnohých takýchto komunít na celom svete, keďže krajiny nezvládajú držať krok s ambicióznymi prísľubmi na znižovanie emisií.

Zatiaľ čo sa svetoví lídri stretávajú v škótskom Glasgowe na konferencii OSN o zmene klímy, malá komunita v Lützerathe je v prvej línii boja za to, aby Nemecko konalo v súlade so svojimi klimatickými záväzkami. Je jednou z mnohých takýchto komunít na celom svete, keďže krajiny nezvládajú držať krok s ambicióznymi prísľubmi na znižovanie emisií. Žraloky neútočia na ľudí úmyselne: Žraloky si plavcov alebo surfistov vo vode v dôsledku zlého zraku mýlia so svojou obvyklou potravou, ako sú tulene. Nová štúdia ukázala, že žralok biely dokáže len slabo rozlišovať medzi farbami a tvarmi. Jeho zrak je šesťkrát horší ako ľudský, preto takmer nevie odlíšiť človeka od plutvonožca.

Rozhovory ZKH

Rozhovory ZKH: Michal Valko. (zdroj: SME)

Aká je budúcnosť umelej inteligencie? O čom všetkom bude rozhodovať a ako bude riešiť etické dilemy? Bude umelá inteligencia empatická? A čo by muselo Slovensko robiť, aby prilákalo späť vedcov ako je on? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s vedcom Michalom Valkom.

Podcasty SME

Všesvet: Atény sú raj pre milovníkov umenia, kultúry a dobrého jedla

Atény sú raj pre milovníkov umenia, kultúry a dobrého jedla Gyncast: Už sa konečne prestaňme hanbiť hovoriť o menštruácii

Už sa konečne prestaňme hanbiť hovoriť o menštruácii Pravidelná dávka: Realita sa neriadi len prírodnými zákonmi, ale aj zákonom prirodzeným

Karikatúra

Všetci bojujú. (zdroj: Sliacky)

Ďakujeme, že ste časť svojho rána strávili so SME. Uvidíme sa opäť zajtra.

